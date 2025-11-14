AZ-Plus
Statt Thomas Gottschalk: Wer Cher eigentlich den Bambi überreichen sollte

Sie war der Stargast des Abends, der alle anderen Promis in den Schatten stellte: Am Donnerstagabend bekam Cher von Thomas Gottschalk in München einen Bambi überreicht. Doch eigentlich stand vorab ein anderer VIP-Mann für diese Aufgabe bereit – doch dann kam alles anders...
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt, Franziska Hofmann |
Thomas Gottschalk und Cher bei der Bambi-Verleihung 2025. Fast hätte die Pop-Göttin den Preis von einem anderen VIP überreicht bekommen.
Thomas Gottschalk und Cher bei der Bambi-Verleihung 2025. Fast hätte die Pop-Göttin den Preis von einem anderen VIP überreicht bekommen. © dpa/Peter Kneffel

Wenn Pop-Göttin Cher einen Saal betritt, werden sogar geladene Promi-Gäste ganz ehrfürchtig – so auch am Donnerstagabend beim Bambi in München. Die Sängerin, die in jeder Dekade ihrer Karriere mindestens einen weltweiten Nummer-eins-Hit in den Charts platzieren konnte, war zu Gast bei der Preisverleihung in der Bavaria Filmstadt. Von Thomas Gottschalk bekam sie auf der Bühne eine Legenden-Trophäe überreicht. Doch kurz vor Start des Giga-Events plauderte ein anderer Promi aus, dass er eigentlich für die Bambi-Übergabe vorgesehen war.

Thomas Gottschalk feiert Cher – und sorgt mit Spruch für Buhrufe

Für Thomas Gottschalk lief die Laudatio für Cher nicht glatt. Der Entertainer wurde vom Saal-Publikum ausgebuht, als er sagte: "Hier ist sie, die einzige Frau, die ich mein Leben lang ernst genommen habe."

Während die Sängerin bereits auf der Bühne stand, sprach Gottschalk minutenlang weiter und packte ein paar private Anekdoten aus. Dabei sprach er sogar Mit-Laudator Hannes Jaenicke an, der etwas peinlich berührt auf Cher als Preisträgerin des Abends hinwies. Auf dem Kurznachrichtendienst X musste der 75-Jährige nach diesem Auftritt viel Kritik einstecken.

Riccardo Simonetti enthüllt: Er hätte Cher den Bambi übergeben sollen

Bevor Cher ihren Preis übergeben bekam, plauderte Riccardo Simonetti auf dem roten Teppich ein kleines Geheimnis aus: Eigentlich war er mal für die Rolle des Entertainers im Gespräch. "Es stand im Raum, dass ich Cher den Preis geben darf", sagte er sichtlich enttäuscht. "Da habe ich mich für fünf Minuten richtig doll gefreut, doch jetzt macht es jemand anderes."

Riccardo Simonetti hätte Cher liebend gerne den Legenden-Bambi übergeben.
Riccardo Simonetti hätte Cher liebend gerne den Legenden-Bambi übergeben. © BrauerPhotos/O.Walterscheid

Cher soll sich Thomas Gottschalk als Laudator gewünscht haben

Warum wurde Riccardo Simonetti von Thomas Gottschalk ersetzt? Wie "Bild" berichtet, wurde ein Geheimplan zur Bambi-Verleihung beschlossen. Cher selbst soll sich Gottschalk als Laudator gewünscht haben. Die Sängerin und der Moderator kennen sich seit vielen Jahren.

Cher und Thomas Gottschalk verbindet eine jahrelange Freundschaft.
Cher und Thomas Gottschalk verbindet eine jahrelange Freundschaft. © dpa/Peter Kneffel

Während Gottschalks Zeit bei "Wetten, dass..?" saß die Pop-Ikone diverse Male auf seinem berühmt-berüchtigten Sofa – zuletzt bei seinem Abschied im November 2023. Damals konterte sie noch einen sexistischen Spruch des Entertainers, der zu ihr sagte: "Ich kann dich immer noch an die Hand nehmen, denn heutzutage muss man richtig Angst haben, ein Mädchen zu berühren." Sie entgegnete souverän: "Es kommt darauf an, was du berührst." Doch bei dem Auftritt zur Bambi-Verleihung kam sie fast nicht zu Wort, denn Gottschalk hatte das Mikrofon scheinbar für sich gepachtet. Vielleicht wäre Riccardo Simonetti die bessere Wahl gewesen. Aber hätte Cher ihn überhaupt gekannt?

3 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Witwe Bolte vor 13 Minuten / Bewertung:

    Am besten wärs, Thommy würde für immer in seinem Garten in Gräfelfing bleiben, nur noch Werbung für Hörgeräte machen und Gartenzwerge sammeln.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Huldreich vor 51 Minuten / Bewertung:

    Nur noch peinlich, dieser Kerl!🤮🤮🤮👎🏿👎🏿👎🏿

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • luxemburger vor einer Stunde / Bewertung:

    Der Gottschalk soll doch endlich verschwinden vom Bidschirm und allen anderen Auftritten,denn seine Zeit ist laengst vorbei

    Antworten lädt ... Kommentar melden
