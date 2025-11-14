Kleid-Panne und Stolperer beim Bambi 2025: Das gab es nicht im TV zu sehen

Am Donnerstagabend wurde in der Bavaria Filmstadt die Bambi-Verleihung 2025 gefeiert. Die Gästeliste war hochkarätig, zahlreiche Promis strahlten in glamourösen Roben. Doch auf dem roten Teppich lief nicht alles glatt. Wer hat für Aufsehen gesorgt und welche Tricks nutzten die Promis kurz vor der Verleihung für den perfekten Auftritt?

Heidi Klum, Cher, Cate Blanchett, Naomi Campbell und viele weitere Promis – die Bambi-Verleihung 2025 war wohl das glamouröseste VIP-Event des Jahres. Am Donnerstagabend (13. November) wurde in Studio 9 auf dem Gelände der Bavaria Filmstadt der rote Teppich ausgerollt und die Stars zeigten sich von ihrer glanzvollsten Seite. Die AZ war vor Ort mit dabei.

Kleider-Panne bei Barbara Meier: "Das war der Bergdoktor"

Das Blitzlichtgewitter und der Trubel kurz vor Start der Verleihung war groß, denn im Sekundentakt präsentierten sich neue Promis den Fotografen und Journalisten. Auf dem roten Teppich lief aber nicht alles nach Plan. Mitten im AZ-Gespräch wurde Model Barbara Meier von einem Gast darauf aufmerksam gemacht, dass ihr ausladendes Blumenkleid am Saum etwas beschädigt sei. Lachend sagte sie dazu: "Das war der Bergdoktor [Hans Sigl, d.R.], der da drauf gestanden ist."

Bambi 2025: Promis verraten Geheimtricks für den roten Teppich

Um einen solch glamourösen, aber auch langen Abend durchzustehen, bedarf es einer guten Vorbereitung. Haben die VIPs geheime Tricks oder pflegen sie bestimmte Traditionen kurz vor einer solchen XXL-Veranstaltung? "Ich habe tatsächlich mal Getränke unter meinem Rock in eine Veranstaltung eingeschmuggelt", verriet Barbara Meier der AZ. "Das war ganz praktisch."

Barbara Meier © BrauerPhotos / Dominik_Beckmann

Designer Thomas Rath hatte ebenfalls einen wertvollen Tipp parat: "Ich kann nur eins sagen: Iss vorher ein Käsebrot. Das mache ich immer vor Veranstaltungen. Wenn du ein Käsebrot intus hast, ist alles okay." Das beherzigt auch Gloria-Sophie Burkandt, wie sie der AZ erzählte: "Bevor ich auf den roten Teppich gehe, esse ich immer Cranberrys und Cashews, das ist eine gute Grundlage. Kaugummis und Lipgloss sind auch meine Must-haves."

Sky du Mont und Maria Höfl-Riesch: VIPs nutzen Bambi-Verleihung als Date-Night

Einige VIP-Gäste nutzten den Abend auch als Date-Night und zeigten sich mit ihren Partnern. Sky du Mont erschien mit Freundin Julia Schütze. Der Schauspieler präsentierte sich gewohnt schlagfertig und gab sich in Sachen Outfitwahl selbstkritisch: "Ich weiß, ich sehe aus wie ein Kellner. Wehe jemand von euch bestellt heute bei mir ein kleines Helles", witzelt der 78-Jährige im AZ-Gespräch.

Sky du Mont und Freundin Julia Schütze © BrauerPhotos / M.Nass

Maria Höfl-Riesch hatte zur Bambi-Verleihung ihren Partner, den Kreuzfahrtmanager Johann Schrempf, dabei. Sie freut sich schon darauf, gemeinsam mit ihm die Ski-Piste zu entern. "Letzten Winter war Johann leider von Mitte Dezember bis Ende März auf dem Schiff. Da sind wir tatsächlich nur nach seiner Rückkehr noch einen einzigen Tag Ski gefahren. Heuer hat er zum Glück von Mitte Dezember bis Mitte Februar frei. Da werden wir sicher den ein oder anderen Tag am Hahnenkamm einlegen."

Für Popgöttin Cher: Promis müssen den roten Teppich räumen

Pünktlich um 20.15 Uhr startete die Ausstrahlung der Verleihung beim Streaming Anbieter Amazon Prime. 15 Minuten vorher mussten alle Stargäste den roten Teppich räumen und wurden in den Saal manövriert. Erst nachdem der rote Teppich komplett geleert war, tauchte der Stargast des Abends auf: US-Superstar Cher, die Göttin des Pops. Doch statt den freien Platz gebührend auszunutzen, posierte sie kurz für die Fotografen und war dann ebenfalls im Saal verschwunden.

Beinahe-Sturz: Stolperer bei Naomi Campbell

Einen heiklen Moment erlebte Topmodel Naomi Campbell. Die Britin war extra angereist, um ihrer Kollegin und guten Freundin Heidi Klum den Bambi in der Kategorie "Entertainment" zu überreichen. Nach der Preisübergabe kehrten die beiden auf den roten Teppich zurück, um gemeinsam mit dem Preis für die Fotografen zu posieren. Das Kleid von Campbell war an den Beinen aber so eng geschnitten, dass sie ins Stolpern kam und beinahe gestürzt wäre, wie die AZ vor Ort beobachten konnte. Ihr Team war schon in Alarmbereitschaft, doch sie konnte sich rechtzeitig wieder fangen.

Auch Michael "Bully" Herbig erschien kurz nach seiner Preisübergabe nochmal auf dem Red Carpet. Auf die Frage, wo sein glänzend-goldenes Rehkitz stehen darf, sagt der "Kanu des Manitu"-Macher augenzwinkernd der AZ: "Soll ich angeben? Zu den anderen vieren. Ich weiß gar nicht mehr, wohin mit denen."

Michael "Bully" Herbig © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Welche weiteren VIPs die Bambi-Verleihung in München gefeiert haben, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.