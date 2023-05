Theater-Flop für Christine Neubauer: Münchner kündigen Abos

Bis vor wenigen Wochen stand Christine Neubauer für das Stück "Eine Mutter, zwei Töchter" in der Komödie im Bayerischen Hof auf der Bühne. Doch das Stück scheint bei Zuschauern in München nicht gut angekommen zu sein, wie Intendant René Heinersdorff jetzt ausplaudert.

Christine Neubauer auf der Bühne in der Komödie im Bayerischen Hof

Von ihren Fans wurde Christine Neubauer für ihre Darstellung in dem Theaterstück "Eine Mutter, zwei Töchter" frenetisch gefeiert, doch andere Zuschauer scheinen einen weniger bewundernden Blick auf die Inszenierung in der Komödie im Bayerischen Hof geworfen zu haben.

Am 30. April fiel der letzte Vorhang – und dabei wird es für das Bühnenwerk wohl auch bleiben.

Kritik an Stück mit Christine Neubauer: "Zu viel Altherren-Witz"

René Heinersdorff, Intendant und Geschäftsführer der Komödie im Bayerischen Hof, hat zahlreiche Beschwerden über das Stück erhalten. Dabei ging es allerdings nicht um die Darbietung von Christine Neubauer, sondern um den Text. "Die Leute schimpfen, das Stück sei unmöglich gewesen, mit zu viel Altherren-Witz, anzüglichen Passagen ohne Wortwitz, die unter die Gürtellinie gehen", erklärt er im Gespräch mit " ".

Es habe deshalb sogar 40 Abo-Kündigungen gegeben. Auch die AZ schrieb am 11. März in einer Kritik über "Eine Mutter, zwei Schwester": "Von Emanzipation kann in Baryllis Stück keine Rede sein. Insgesamt definieren sich alle drei Frauen über ihre Beziehungen zu Männern, die Mutter etwas traditioneller, die Töchter weitschweifiger."

Autor Gabriel Barylli wehrt sich: "Von einem Flop zu sprechen, ist eine Lüge"

Diese "Altherren-Witze" hatten laut René Heinersdorff zur Folge, dass die Ticketverkäufe nicht wie gewünscht verliefen. "Wir hatten leider eine ziemlich schwache Auslastung. Und es gab Zuschauer, die in der Pause gegangen sind."

Für die Schauspielerinnen wie Christine Neubauer war das wohl nicht die optimale Ausgangssituation. "Ist doch klar, dass die Nerven der Schauspieler blank liegen und es zum abendlichen Kampf wird, wenn das Publikum nicht begeistert von dem Inhalt ist", erklärt der Intendant dazu.

Die Schuld dafür sieht René Heinersdorff vor allem bei Gabriel Barylli, dem Autoren des Stücks. "Er hat von Anfang an gesagt, es sei ein großer Erfolg und es müsse nichts geändert werden."

Doch der Beschuldigte will das nicht auf sich sitzen lassen und kontert öffentlich: "Meine Stücke polarisieren. Aber von einem Flop zu sprechen, ist eine Lüge. 'Eine Mutter, zwei Töchter' war ein Erfolg."

Christine Neubauer: "Für mich war das Stück ein Erfolg"

Und was sagen die Stars von "Eine Mutter, zwei Töchter" zu dem Trubel? Ann-Catrin Wahls, die eine von Neubauers Töchtern gespielt hat, erklärt dazu: "Für Herrn Barylli werde ich nicht mehr auf der Bühne stehen."

Christine Neubauer scheint die Situation etwas anders zu sehen, wie sie gegenüber "Bild" sagt: "Ich habe jeden Abend Jubel, Applaus und auch Standing Ovations erhalten. Für mich persönlich war das Stück ein Erfolg."

Geschäftsführer und Theaterleiter der Komödie im Bayerischen Hof wollen sich nicht äußern

Die AZ hat bei Intendant und Geschäftsführer René Heinersdorff und Theaterleiter Ralf Komorr angefragt, wie man in der Komödie im Bayerischen Hof mit der Kritik der Zuschauer umgeht.

Eine Antwort steht bislang noch aus.