Thomas Müller räumt dank Ehefrau beim Roulette ab – Lisa als Reiterin beim Turnier dabei

40 Jahre "Pferd International München": VIPs wie Thomas und Lisa Müller, Francis Fulton-Smith, Nina Eichinger, Joelina Drews, Kenzie Dysli, Nadeshda Brennicke, Adnan Maral und Co. feiern beim "Welcome Abend" den Start des großen Pferdefestivals in Riem. Thomas Müller und seine Ehefrau versuchten sich erfolgreich beim Glücksspiel.

Prominente Pferdefans zog es am Donnerstag nach München-Riem. Dort fand im Rahmen der 40. "Pferd International München" (18. bis 21. Mai 2023) der glanzvolle "Welcome Abend" statt. Zum großen Jubiläums-Treffen kamen wie in den Vorjahren zahlreiche prominente Gäste auf das Gelände der Olympia-Reitanlage, um Süddeutschlands größtes Pferdefestival zu eröffnen und Reitsportluft zu schnuppern.

"Pferd International München" feiert 40-jähriges Jubiläum

Jürgen Blum, der Gastgeber der "Pferd International München", und seine Tochter Simone Blum konnten unter anderem Fußballer Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, die Schauspielerin und Pferdetrainerin Kenzie Dysli, Schauspieler Francis Fulton-Smith, Moderatorin Nina Eichinger, Sängerin und Jürgen Drews Tochter Joelina Drews, Maria Baranova (1. Solistin des Bayerischen Staatsballetts), Schauspieler Jonathan Beck, Schauspielerin Nicole Belstler-Boettcher, Schauspielerin Nadeshda Brennicke, Schauspieler Adrian Can und Unternehmer Dr. Christian Hirmer mit Frau Christiane begrüßen.

Adnan Maral und Nina Eichinger © API/Michael Tinnefeld

Die 250 Gäste hatten auch die Gelegenheit, endlich wieder Reitsport-Luft zu schnuppern und sich auf Pferdesport der Extraklasse einzustimmen. Vier Tage lang können die Besucher der "Pferd International München" großartigen Reitsport erleben – vom Springreiten und Dressur über Voltigieren bis hin zu Working Equitation und Para-Dressur.

Thomas Müller unterstützt Ehefrau: Lisa belegt 6. Platz

Auch Thomas Müllers Ehefrau Lisa ist beim Turnier dabei. Die Dressurreiterin belegte am Donnerstag den 6. Platz (CDI3*) und wird auch am Freitag antreten. Der Kicker des FC Bayern München unterstützt seine Frau – und legte für die Gäste einen Überraschungs-Auftritt hin. Breit grinsend erschien er am ersten Abend und posierte gutgelaunt für die Fotografen. Und auch am Roulette-Tisch zeigte sich das Paar. Ein Jeton kostete fünf Euro – gespendet wurde für den guten Zweck. Schauspieler Adnan Maral war der prominente Botschafter der Felix Burda Stiftung ("patientenhilfe darmkrebs"). Er ermunterte zum Jeton-Kauf.

Für Lisa und Thomas Müller gab es einen Gutschein für ein Liebes-Wochenende

Das Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde – und bei Thomas Müller auch auf dem Roulettetisch. Der Kicker räumte dank Ehefrau Lisa beim Glücksspiel ab. Nach AZ-Informationen staubte das Paar einen Gutschein für ein Liebes-Wochenende auf Hof Hauserbichl in Fischbachau ab.

Abgeräumt: Thomas Müller jubelt. Lisa Müller gewinnt einen Hotel-Gutschein am Roulettetisch © API/Michael Tinnefeld

Schauspieler Francis Fulton-Smith kam schon tagsüber: "Ich habe diverse Wettkämpfe und wunderschöne Pferde gesehen und noch dazu viele Freunde getroffen. Die Pferd International München wird immer größer und ist mittlerweile eine 'Must Be'-Veranstaltung für alle Pferdeliebhaber. Ich persönlich bin ein Fan des Westernreitens. Seit meine Töchter reiten, habe ich aber auch den englischen Pferdesport für mich entdeckt."

Frank Schneppendahl, Adnan Maral und Franziska Maral und Francis Fulton-Smith © API/Michael Tinnefeld

Jürgen und Ramone Drews wollen in die Nähe von München ziehen

Joelina Drews ist ebenfalls nach Riem gekommen. Die Tochter von Jürgen Drews brachte Freund Adrian Louis mit. Bald kann sie sich auch über mehr Besuche ihrer Eltern in ihrer Wahlheimat München freuen: "Sie sind gerade auf der Suche nach einem zweiten Wohnsitz in München oder Umgebung wie dem Starnberger See."

Joelina Drews und Adrian Louis © API/Michael Tinnefeld

Springreiten: Hirmer-Tochter auch beim Turnier dabei

Dr. Christian und Christiane Hirmer fiebern bei der Pferd International München mit ihrer Tochter Leticia (15) mit, denn diese reitet beim Festival mit. Alle drei kamen auch schon zum Opening.

Dr. Christian und Dr. Christiane Hirmer © API/Michael Tinnefeld

Christiane Hirmer: "Mein Herz bebt immer mit, wenn sie ein Turnier hat. Sie ist im ersten Juniorenjahr und reitet im bayerischen Kader. Kürzlich waren wir in Wellington, dem Pferdemekka in den USA, wo sie drei Monate lang geritten ist. Jetzt freuen wir uns über das Heimspiel hier: Die Pferd International München ist eine großartige Veranstaltung und ein wahres Aushängeschild für Bayern."