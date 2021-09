Testament von Prinz Philip: Letzter Wille bleibt 90 Jahre unter Verschluss

Was steht im Testament von Prinz Philip? Das wird die Öffentlichkeit wohl nicht so schnell erfahren. Der letzte Wille des verstorbenen Ehemannes der Queen soll 90 Jahre geheim bleiben. Was ist der Grund?

17. September 2021 - 12:23 Uhr | (hub/spot)

Prinz Philip ist im April verstorben. © ALPR/AdMedia/ImageCollect