Sylvie Meis wieder Single: Diese Männer wirbelten ihr Liebesleben durcheinander
Mal wieder ein Beziehungs-Aus. Wie jetzt bekannt wurde, haben sich Sylvie Meis (47) und Patrick Gruhn (34) nach rund eineinhalb Jahren Beziehung getrennt. Lag es am Altersunterschied von 14 Jahren? Beide hätten unterschiedliche Vorstellungen von ihrer Lebensplanung gehabt, berichtet "Bild".
Von großen Gefühlen bis bitterem Liebes-Aus: Sylvie Meis und ihre Ex-Männer
Sylvie Meis musste viele Enttäuschungen hinnehmen, auch in Partnerschaften. Im Februar 2023 wurde publik, dass die zweite Ehe von Sylvie Meis mit dem Künstler Niclas Castello gescheitert ist. Warum findet die schöne Moderatorin nicht die große, wahre Liebe?
Zwei gescheiterte Ehen bei Sylvie Meis
2013 ließ sich Sylvie Meis von dem Fußballprofi Rafael van der Vaart scheiden. Nach dem Ehe-Aus präsentierte sie mehrere Männer der Öffentlichkeit, doch die Beziehungen waren nur von kurzer Dauer. Dann traf sie auf der Hochzeit von GNTM-Siegerin Barbara Meier im Juni 2019 den Künstler Niclas Castello – es folgte eine Blitz-Verlobung und eine pompöse Hochzeit in Florenz.
Warum auch die zweite Ehe scheiterte? Weil die Lebensumstände für eine gemeinsame Zukunft verschieden gewesen seien, sagte Meis damals. Das klingt ziemlich bekannt, denn bereits über eine zuvor gescheiterte Beziehung hatte Sylvie Meis 2018 zu "Gala" gesagt: "Wir haben am Ende gemerkt, dass wir beide unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben."
Ist Sylvie Meis für die Männer zu erfolgreich?
Damals war sie mit Charbel Aouad liiert. Mit dem libanesischen Geschäftsmann hatte sie sich 2017 verlobt, nur wenige Monate später ging das Paar getrennte Wege. Ist Sylvie Meis beruflich etwa zu erfolgreich? Klar ist, dass sie als Unternehmerin, Model und Moderatorin gut im Geschäft ist.
Sylvie Meis und die Männer: Ex-Freunde im Überblick
Beziehungen und heiße Affären – in unserer Fotostrecke blicken wir auf Sylvie Meis' Liebesleben zurück. Dazu gehörten unter anderem US-Unternehmer Samuel Deutsch, der Schweizer Unternehmer Maurice "Momo" Mobetie, Filmproduzent Bart Willemsen, Niclas Castello und Rolf Edens Sohn Patrick Gruhn.
- Themen:
- Promis
- Rafael van der Vaart
- Sylvie Meis
