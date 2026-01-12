AZ-Plus
Sylvie Meis wieder Single: Diese Männer wirbelten ihr Liebesleben durcheinander

Warum hat die schöne Moderatorin kein Glück mit den Männern? Sylvie Meis fand nach ihren beiden Ex-Männern Rafael van der Vaart und Niclas Castello eigentlich in Patrick Gruhn eine neue Liebe. Doch nach anderthalb Jahren ging die Beziehung mit dem Sohn von Playboy-Legende Rolf Eden in die Brüche...
Sylvie Meis und ihre Ex-Partner: Diese Männer spielten eine besondere Rolle...
dpa, X, imago, instagram, BrauerPhotos 18 Sylvie Meis und ihre Ex-Partner: Diese Männer spielten eine besondere Rolle...
Rafael van der Vaart und Sylvie Meis heirateten 2005. Das Interesse der Öffentlichkeit war so groß, dass die Hochzeit sogar live im niederländischen Fernsehen übertragen wurde. Der gemeinsame Sohn kam ein Jahr später zur Welt.
dpa/epa anp Rick Nederstigt 18 Rafael van der Vaart und Sylvie Meis heirateten 2005. Das Interesse der Öffentlichkeit war so groß, dass die Hochzeit sogar live im niederländischen Fernsehen übertragen wurde. Der gemeinsame Sohn kam ein Jahr später zur Welt.
Doch bereits 2010 begann eine dreimonatige Affäre mit dem Piloten Balazs Vajta. Am 31. Dezember 2010 entdeckte Ehemann Rafael pikante E-Mails. Er verzieh Sylvie.
Twitter 18 Doch bereits 2010 begann eine dreimonatige Affäre mit dem Piloten Balazs Vajta. Am 31. Dezember 2010 entdeckte Ehemann Rafael pikante E-Mails. Er verzieh Sylvie.
Der Zeitschrift "Privé" sagte Sylvie Meis über die Affäre: "Die Anzahl, die wir im Bett gelandet sind, lässt sich an einer Hand abzählen. Noch einmal: Bevor jemand wagt zu denken, ich hätte das wegen eines anderen Mannes gemacht, sage ich noch einmal mit Nachdruck, dass es nicht darum ging. Ich war auf der Suche nach Bestätigung, dass mit mir nichts los war."
Twitter 18 Der Zeitschrift "Privé" sagte Sylvie Meis über die Affäre: "Die Anzahl, die wir im Bett gelandet sind, lässt sich an einer Hand abzählen. Noch einmal: Bevor jemand wagt zu denken, ich hätte das wegen eines anderen Mannes gemacht, sage ich noch einmal mit Nachdruck, dass es nicht darum ging. Ich war auf der Suche nach Bestätigung, dass mit mir nichts los war."
2010 nahm Sylvie Meis als Kandidatin bei "Let's Dance" teil. Es gab Presseberichte und Gerüchte um den Tänzer Christian Polanc.
dpa 18 2010 nahm Sylvie Meis als Kandidatin bei "Let's Dance" teil. Es gab Presseberichte und Gerüchte um den Tänzer Christian Polanc.
Auch mit Sébastien Jondeau soll Sylvie Meis 2010 eine Liaison gehabt haben.
Instagram:SébastienJondeau 18 Auch mit Sébastien Jondeau soll Sylvie Meis 2010 eine Liaison gehabt haben.
Sébastien Jondeau war ein Bodyguard von Karl Lagerfeld.
Instagram:SébastienJondeau 18 Sébastien Jondeau war ein Bodyguard von Karl Lagerfeld.
Guillaume Zarka und Sylvie Meis lernten sich 2013 kennen.
dpa 18 Guillaume Zarka und Sylvie Meis lernten sich 2013 kennen.
Guillaume Zarka saß sogar im Publikum von "Let's Dance". Doch die Beziehung hielt nur wenige Monate.
dpa 18 Guillaume Zarka saß sogar im Publikum von "Let's Dance". Doch die Beziehung hielt nur wenige Monate.
Im August 2013 wurde Sylvie zusammen mit Jerad Moore aus New York gesichtet. Das Model blieb aber nur ein Flirt der Moderatorin.
dpa 18 Im August 2013 wurde Sylvie zusammen mit Jerad Moore aus New York gesichtet. Das Model blieb aber nur ein Flirt der Moderatorin.
2014 war Sylvie Meis mit US-Unternehmer Samuel Deutsch liiert. Sie besuchten gemeinsam die Wiesn. Im Januar 2015 wurde die Trennung bekannt.
imago/Tinkeres 18 2014 war Sylvie Meis mit US-Unternehmer Samuel Deutsch liiert. Sie besuchten gemeinsam die Wiesn. Im Januar 2015 wurde die Trennung bekannt.
2015 turtelte Sylvie Meis mit Maurice "Momo" Mobetie aus der Schweiz.
dpa/imago 18 2015 turtelte Sylvie Meis mit Maurice "Momo" Mobetie aus der Schweiz.
Clubbesitzer "Momo" sagte im August 2015 gegenüber "Shownieuws": "Ich bin wieder Single. Ich habe die Beziehung mit Sylvie beendet. Wir hatten eine großartige Zeit zusammen."
imago 18 Clubbesitzer "Momo" sagte im August 2015 gegenüber "Shownieuws": "Ich bin wieder Single. Ich habe die Beziehung mit Sylvie beendet. Wir hatten eine großartige Zeit zusammen."
April 2017: Mit diesem Foto machte Sylvie Meis die Beziehung mit Charbel Aouad publik
Instagram:SylvieMeis 18 April 2017: Mit diesem Foto machte Sylvie Meis die Beziehung mit Charbel Aouad publik
Sylvie Meis bestätigte im April 2017 den Heiratsantrag von Charbel Aouad mit diesem Klunker.
Instagram:SylvieMeis 18 Sylvie Meis bestätigte im April 2017 den Heiratsantrag von Charbel Aouad mit diesem Klunker.
Sylvie machte im Dezember 2018 die Beziehung mit Filmproduzent Bart Willemsen öffentlich. Nach nicht einmal sechs Monaten sagte sie in "Bunte": "Es war eine wunderbare Zeit gemeinsam, die vor ein paar Wochen geendet hat."
BrauerPhotos 18 Sylvie machte im Dezember 2018 die Beziehung mit Filmproduzent Bart Willemsen öffentlich. Nach nicht einmal sechs Monaten sagte sie in "Bunte": "Es war eine wunderbare Zeit gemeinsam, die vor ein paar Wochen geendet hat."
Im Juni 2019 lernte Sylvie Meis den Künstler Niclas Castello kennen. Nach Blitz-Verlobung und Hochzeit 2020 wurde im Februar 2023 die Trennung bekannt.
BrauerPhotos / A.Pauli 18 Im Juni 2019 lernte Sylvie Meis den Künstler Niclas Castello kennen. Nach Blitz-Verlobung und Hochzeit 2020 wurde im Februar 2023 die Trennung bekannt.
2024 verliebte sich Sylvie Meis in Patrick Gruhn. Er ist der Sohn von Playboy-Legende Rolf Eden (†92). Im Januar 2026 wurde die Trennung bekannt.
imago/FutureImage 18 2024 verliebte sich Sylvie Meis in Patrick Gruhn. Er ist der Sohn von Playboy-Legende Rolf Eden (†92). Im Januar 2026 wurde die Trennung bekannt.

Mal wieder ein Beziehungs-Aus. Wie jetzt bekannt wurde, haben sich Sylvie Meis (47) und Patrick Gruhn (34) nach rund eineinhalb Jahren Beziehung getrennt. Lag es am Altersunterschied von 14 Jahren? Beide hätten unterschiedliche Vorstellungen von ihrer Lebensplanung gehabt, berichtet "Bild". 

Von großen Gefühlen bis bitterem Liebes-Aus: Sylvie Meis und ihre Ex-Männer

Sylvie Meis musste  viele Enttäuschungen hinnehmen, auch in Partnerschaften. Im Februar 2023 wurde publik, dass die zweite Ehe von Sylvie Meis mit dem Künstler Niclas Castello gescheitert ist. Warum findet die schöne Moderatorin nicht die große, wahre Liebe?

Zwei gescheiterte Ehen bei Sylvie Meis

2013 ließ sich Sylvie Meis von dem Fußballprofi Rafael van der Vaart scheiden. Nach dem Ehe-Aus präsentierte sie mehrere Männer der Öffentlichkeit, doch die Beziehungen waren nur von kurzer Dauer. Dann traf sie auf der Hochzeit von GNTM-Siegerin Barbara Meier im Juni 2019 den Künstler Niclas Castello – es folgte eine Blitz-Verlobung und eine pompöse Hochzeit in Florenz.

Warum auch die zweite Ehe scheiterte? Weil die Lebensumstände für eine gemeinsame Zukunft verschieden gewesen seien, sagte Meis damals. Das klingt ziemlich bekannt, denn bereits über eine zuvor gescheiterte Beziehung hatte Sylvie Meis 2018 zu "Gala" gesagt: "Wir haben am Ende gemerkt, dass wir beide unterschiedliche Vorstellungen von der Zukunft haben."

Lesen Sie auch

Ist Sylvie Meis für die Männer zu erfolgreich?

Damals war sie mit Charbel Aouad liiert. Mit dem libanesischen Geschäftsmann hatte sie sich 2017 verlobt, nur wenige Monate später ging das Paar getrennte Wege. Ist Sylvie Meis beruflich etwa zu erfolgreich? Klar ist, dass sie als Unternehmerin, Model und Moderatorin  gut im Geschäft ist. 

Sylvie Meis und die Männer: Ex-Freunde im Überblick

Beziehungen und heiße Affären – in unserer Fotostrecke blicken wir auf Sylvie Meis' Liebesleben zurück. Dazu gehörten unter anderem US-Unternehmer Samuel Deutsch, der Schweizer Unternehmer Maurice "Momo" Mobetie, Filmproduzent Bart Willemsen, Niclas Castello und Rolf Edens Sohn Patrick Gruhn.

1 Kommentar
Artikel kommentieren
  Witze Bolte vor 5 Stunden / Bewertung:

    Manche Leute wechseln ihre Partner so oft wie die Bettwäsche.
    Kati Hummels sucht auch schon länger.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
