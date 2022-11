Sylvie Meis ungeschminkt: So natürlich sieht man sie selten

Auf Instagram liefert Sylvie Meis für ihre Fans einen echten Wow-Anblick. Die Moderatorin hat sich ohne Make-up und damit ihre Natürlichkeit präsentiert.

"Wie kann man so schön sein?", fragt ein Fan von Sylvie Meis zu einem ihrer neuesten Fotos auf Instagram. Und tatsächlich sieht man die 44-Jährige selten so entspannt und natürlich. Ist sie in einen Jungbrunnen gefallen?

Sylvie Meis: So sieht sie (fast) ungeschminkt auf

In ihrem Posting zeigt Sylvie Meis, dass sie sich eine kleine Auszeit von ihrem stressigen Alltag genommen und sich einen Tag im Spa gegönnt hat. Die Haare sind etwas verwuschelt, ein Handtuch bedeckt das Nötigste. Aber das Hauptaugenmerk liegt definitiv auf dem Gesicht der Moderatorin, denn sie zeigt sich fast komplett ungeschminkt.

Beim näheren Hinsehen fällt natürlich auf, dass Sylvie Meis noch etwas Eyeliner aufgelegt hat und ihre Lippen einen gewissen Glanz haben. Trotzdem ist das Beinahe-Ungeschminkt-Foto eher eine Seltenheit für die 44-Jährige, denn normalerweise präsentiert sie sich top gestylt in den sozialen Medien und auf dem roten Teppich.

Sylvie Meis verzichtet auf Glamour – den Fans gefällt's

Bei der Reaktion ihrer Instagram-Follower sollte Sylvie Meis vielleicht darüber nachdenken, künftig auf mehr Natürlichkeit zu setzen. "Natur pur, steht dir viel besser", kommentiert ein Fan ihren Spa-Look. Ein weiterer schreibt: "Du brauchst kein Make-up!"

Vereinzelt gibt es aber auch Kritiker, die das jugendliche Aussehen der Moderatorin eher auf die Künste eines Beauty-Docs zurückführen als auf den Verzicht von Schminke. Diese Vorwürfe dürften Sylvie Meis wahrscheinlich nicht stören, denn bereits 2020 hat sie öffentlich zugegeben, auf die Hilfe von Hyaluron-Fillern zurückzugreifen. Sie lasse jedoch nur Verschönerungen vornehmen, die sie selbst auch gut finde und nicht, um sich einem Schönheitsdruck zu beugen. Denn am Ende muss die Moderatorin schließlich selbst in den Spiegel schauen.