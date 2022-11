Olivia Jones fordert von Manuel Neuer: "Eier zeigen, Regenbogen tragen"

Die FIFA hat das Tragen der "One Love"-Armbinde untersagt – und der DFB ist eingeknickt. Manuel Neuer soll beim Deutschlandspiel am Mittwoch ohne symbolträchtiges Statement gegen Japan auflaufen. Dragqueen Olivia Jones hingegen findet, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft solle sich über das Verbot hinwegsetzen und Flagge für den Regenbogen zeigen.

Ob der DFB mit einer derartigen Schelte in der Öffentlichkeit gerechnet hat? Der Fußballverband ist angesichts der WM in Katar eingeknickt und untersagt das Tragen einer "One Love"-Armbinde. Dabei wäre es ein wichtiges Zeichen der Unterstützung an die queeren Menschen des arabischen Emirats gewesen, denen noch immer Strafe für gleichgeschlechtliche Liebe droht. Eine, die die Entscheidung absolut nicht nachvollziehen kann, ist Oliva Jones. Die Dragqueen appelliert jetzt an Teamkapitän Manuel Neuer.

Regenbogen statt "One Love": Oliva Jones appelliert an Manuel Neuer

Auf Instagram veröffentlicht Olivia Jones eine Videobotschaft, in der sie auch gegen die FIFA und den DFB austeilt. "Große Überraschung, die PFUIFA hat's verboten und der DFB ist eingeknickt", sagt sie zu der Entscheidung, dass keine "One Love"-Binde getragen werden darf. Doch die Hamburger Drag-Künstlerin ist sich sicher, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist. "Es wird Gewinner geben und Sieger der Herzen."

Deshalb richtet sich Olivia Jones direkt an Manuel Neuer. "Das Motto der Stunde ist: Eier zeigen und Regenbogenbinde tragen! Die WM ist ja jetzt schon in die Geschichte eingegangen, aber du [Manuel Neuer, d.R.] hast noch die Chance, Geschichte zu schreiben." Ob sich der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft tatsächlich über das Verbot hinwegsetzen wird? Olivia Jones appelliert an sein Ehrgefühl und betont: "Kohle auf dem Konto ist ja schön, aber Unsterblichkeit ist unbezahlbar. Geh' in die Geschichte ein als unser Heldmeister der Herzen." Die Dragqueen hofft auf Unterstützung ihrer Fans und Follower und fordert: "Zeigen wir, dass wir hinter unseren Jungs stehen."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Petition an Manuel Neuer: Olivia Jones ruft Fans zur Unterstützung auf

Doch Olivia Jones will es nicht nur bei ihren Worten belassen. Sie hat mit ihrer bunten Drag-Familie auch ins Leben gerufen, um Manuel Neuer zu überzeugen, allen Widerständen zum Trotz die Regenbogenbinde für die Rechte queerer Menschen zu tragen. "Du würdest Rückgrat beweisen und wir alle würden Dir sprichwörtlich den Rücken stärken", schreibt sie zum Online-Aufruf.

Fans der Dragqueen sind begeistert und beteiligen sich an der Petition. "Ich bin dabei", "Ziviler Ungehorsam ist angesagt und wir stehen hinter Dir" und "Wir wollen keine Weltmeister, wir wollen Helden" lauten Kommentare dazu. Die Wahrscheinlichkeit, dass Manuel Neuer am Mittwoch tatsächlich mit "One Love" oder gar Regenbogenbinde auflaufen wird, ist gering. Aber vielleicht erleben die Zuschauer weltweit doch noch ein Zeichen der Solidarität.