Streit um Willi Herren (45): Wer will mit seinem Namen Geld verdienen?

Vor knapp einem Monat ist Entertainer Willi Herren gestorben. Fans, Familie und Freunde sind vom plötzlichen Tod noch immer geschockt. Jetzt gibt es aber Streit um seinen Namen. Dessen Rechteinhaber könnte damit nämlich Geld verdienen.

Als Bühnenkünstler, Trash-TV-Star und Unternehmer hat Willi Herren seine Fans über Jahrzehnte unterhalten. Am 20. April starb er überraschend in seiner Kölner Wohnung. Hinterlassen hat der Entertainer nicht viel, laut " " hatte er sogar 50.000 Euro Schulden. Doch jetzt soll mit seinem Namen trotzdem Geld verdient werden.

Wie die " " berichtet, haben drei Parteien Anspruch auf den Namen Willi Herren angemeldet. Es sollen sogar bereits entsprechende Anträge beim Deutschen Patent- und Markenamt abgegeben worden sein. Bei den Personen handelt es sich um Herrens Geschäftspartnerin Desiree Hansen-Schmitz, Ex-Managerin Jana Windolph und Ehefrau sowie Ex-Partnerin Jasmin Herren. Die drei Anträge sind beim offen einzusehen.

Geschäftspartner von Willi Herren wollen Namen für "Rievkoochebud"

Mit Desiree Hansen-Schmitz und deren Ehemann Jörg hatte Willi Herren kurz vor seinem Tod den gemeinsamen Foodtruck "Rievkoochebud" eröffnet. Obwohl der Verkaufswagen für Reibekuchen nach dem Ableben des TV-Stars abgebrannt ist, wollen seine Geschäftspartner trotzdem weitermachen. "Wir haben die Namensrechte bereits vor Willi Herrens Tod beantragt, im Bereich Lebensmittel. Das liegt daran, dass wir für die Rievkoochebud weitere Lebensmittel mit Willis Namen versehen wollen, zum Beispiel die Bacon-Marmelade, die er erfunden hat", sagt Jörg Hansen gegenüber "Bild". Eine weitere Verwendung des Namens sei aber nicht vorgesehen.

Willi Herren und Desiree Hansen. © BrauerPhotos / J.Krick

Jasmin Herren will Namen ihres verstorbenen Mannes schützen

Auch Ex-Partnerin und Ehefrau Jasmin Herren hat einen entsprechenden Antrag eingereicht, die Rechte an dem Namen Willi Herren zu bekommen. Über ihre Anwältin Yasmin Pellegrino lässt sie der Zeitung ausrichten: "Um die postmortalen Interessen ihres verstorbenen Ehemannes zu schützen, habe ich für meine Mandantin eine Markenrecherche durchgeführt und im Zuge dessen festgestellt, dass Dritte, die mit der Person Willi Herren in keinem familiären Zusammenhang stehen, eine Wortmarke 'Willi Herren' mit Schutz in Deutschland angemeldet haben – und das vier Tage nach dem Ableben des Herrn Willi Herren." Die Anmeldung von Jasmin Herren wird derzeit als einziger Antrag geprüft.

Willi Herren und Ehefrau Jasmin Herren. © BrauerPhotos / Neugebauer

Willi Herrens Ex-Managerin möchte Musik des Entertainers sichern

Jana Windolph war bis 2016 die Freundin an der Seite von Willi Herren und hat in dieser Zeit auch seine Karriere als Ballermann-Sänger organisiert. Sie möchte vor allem die Lieder ihres verstorbenen Ex schützen. "Weil die Musikproduktionen (über 30 Titel) von mir finanziert wurden, möchte ich diese sichern und eventuell zukünftig als Album wieder veröffentlichen. Damit sollten die Hansens nichts zu tun haben", erklärt sie "Bild".

Willi Herren mit Ex-Freundin Jana Windolph. © BrauerPhotos / O.Walterscheid

Scheint so, als könnte es noch einen großen Zoff um den Nachlass von Willi Herren geben. Ob es dabei um viel Geld geht oder die Interessen des verstorbenen Künstlers gewahrt werden sollen, ist bislang noch unklar.