Spitzname für Prinz Charles: So nennt Herzogin Kate ihren Schwiegervater

Herzogin Kate hat bei einem öffentlichen Auftritt offenbar den Kosenamen für ihren Schwiegervater Prinz Charles verraten.

Herzogin Kate nahm mit ihrem Mann Prinz William sowie Prinz Charles, Camilla und Queen Elizabeth am G7-Gipfel in Cornwall teil. Dabei offenbarte Kate einem amerikanischen Magazin zufolge wohl auch den Namen, mit dem sie ihren Schwiegervater anspricht.

Herzogin Kate zu Prinz Charles: "Hallo Opa"

Wie " " berichtet, hieß Prinz Charles seine Schwiegertochter und seinen Sohn am 11. Juni willkommen, dabei grüßte Kate ihn mit einem warmen Lächeln vor den Kameras von ITV News mit den Worten: "Hello, Grandpa! How are you? (Hallo Opa, wie geht es dir?). Eigentlich nichts Ungewöhnliches, doch aus royalen Kreisen hört man solch einen lockeren Umgangston miteinander eher selten in der Öffentlichkeit.

Das offenbar sehr gute Verhältnis zwischen Prinz Charles und der Familie von Prinz William steht momentan im harten Kontrast zu der derzeit angespannten Situation mit Harry und Meghan. Eine Aussprache soll es nach den harschen Vorwürfen von Prinz Harry bisher noch nicht gegeben haben.