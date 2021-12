Sorge um Jan Ullrich: Radsport-Legende soll im Krankenhaus sein

Wie geht es Jan Ullrich? Der legendäre Radsportler kämpfte vor drei Jahren gegen seine Drogensucht. Jetzt soll er in Mexiko vom Flugzeug direkt in eine Klinik gebracht worden sein. Was ist passiert?

21. Dezember 2021 - 08:36 Uhr | AZ

Jan Ullrich soll sich aktuell in einer Klinik in der Schweiz befinden. © Guido Kirchner/dpa