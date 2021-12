Witwer von Gisela Muth spricht über Tod seiner Ehefrau: "Ich rede oft mit ihr"

Vergangenes Jahr starb Designerin Gisela Muth nach langer Krankheit. Nach dem schweren Verlust hat jetzt Witwer Hans-Georg Muth darüber gesprochen, wie sein Leben ohne seine geliebte Ehefrau aussieht.

34 Jahre waren Hans-Georg und Gisela Muth verheiratet, erneuerten ihr Eheversprechen fünf Mal. Im Oktober 2020 verstarb die extravagante Designerin nach einer langen Krankheit. Wie geht es ihrem Ehemann ein Jahr nach ihrem Tod?

Nach Tod von Gisela Muth: Wie geht es ihrem Ehemann Hans-Georg?

Mit " " hat Hans Georg-Muth über den Verlust gesprochen. Für ihn schien seine Ehefrau die große Liebe zu sein, wie er betont: "Wir waren ein Bilderbuchehepaar. Ganz eng, ganz nah. In 34 Jahren verbrachten wir nur eine Nacht getrennt." Noch immer trauert der 74-Jährige um seine Gisela. "Aber ich bin kein Witwer – das Wort kann ich nur schwer aussprechen – der gebrochen ist. Für mich ist Gilla nicht tot. Sie ist nur nicht da."

Hans-Georg Muth trauert um Ehefrau Gisela: "Ich rede oft mit ihr"

Fast jeden Tag statte er dem Grab von Gisela Muth einen Besuch ab, um ihr nahe sein zu können. "Ich rede oft mit ihr", sagt Hans-Georg Muth dazu. "Diese Zwiesprache gibt mir Kraft." Zu Hause erinnere noch alles an an seine verstorbene Ehefrau. Kleider, Schmuck, Kosmetik - alles stehe noch an seinem Platz.

Wenn an Weihnachten die gemeinsamen Kinder und Enkelkinder zu Besuch kommen, wollen sie zusammen an Gisela Muth denken. Für sie werde extra ein Gedeck an die festliche Tafel gelegt. "Sie ist irgendwie immer mit dabei", erklärt Hans-Georg Muth.