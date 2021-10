Filmpremiere in Kärnten: Jan Ullrich im Kapuzenpulli mit Freundin auf dem roten Teppich

Der erste Schnee und viele VIPs: Ski-Legende Franz Klammer, seine Frau Eva sowie zahlreiche weitere Prominente feiern die Premiere des Kinofilms "Klammer – Chasing the line" in Villach in Österreich. Auch Jan Ullrich besuchte mit seiner Freundin das Event.

27. Oktober 2021 - 12:38 Uhr | Andrea Vodermayr

BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Promis feiern die Filmpremiere des Wintersportfilms "Klammer – Chasing the line" in Kärten. BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Annemarie Moser Pröll, Brigitte Totschwig Habersatter, Leo Stock und Nicole (Niki) Hosp BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Julian Waldner und Franz Klammer BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Valerie Huber mit Freund BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Boris Becker mit Freundin Lilian de Carvalho Monteiro BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Nik P. mit Freundin Karin Candussi BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Jan Ullrich mit Freundin Elizabeth BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Jan Ullrich BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Julian Waldner und Valerie Huber BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Peter Kaiser (Landeshauptmann) und Christian Kresse BrauerPhotos / G.Nitschke 11 Beatrice Körmer (Miss Europe)

Film ab für den größten und aufwendigst produzierten Wintersportfilm aller Zeiten! Im österreichischen Villach in Kärnten feierte am Dienstag "Klammer – Chasing the line" große Premiere. Damit bekommt Franz Klammer, einer der größten Wintersport-Stars weltweit, seinen eigenen Kinofilm. Franz Klammer über Jan Ullrich: "Freut mich, dass es ihm gut geht" Franz Klammer bekam an diesen Abend nicht nur familiäre Unterstützung. Auch zahlreiche seiner früheren Weggefährten und Freunde wie Jan Ullrich und Boris Becker waren gekommen. "Jan Ullrich und ich sind befreundet und sind auch schon gemeinsam Skifahren gewesen. Was mich persönlich sehr freut ist, dass er die Kurve wieder gekratzt hat und dass es ihm wieder gut geht. Insofern freut es mich sehr, dass er da ist." Lesen Sie auch Yoga Brunch statt Ladies Lunch: VIPs entspannen in Starnberg X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Jan Ullrich mit Kapuzenpulli und Freundin auf dem roten Teppich Jan Ullrich kam mit seiner Freundin Elizabeth. Nach den zahlreichen Negativschlagzeilen der Vergangenheit und einem Entzug 2018 präsentierte er sich sichtlich gesund und happy. Zwar erschien er auf dem roten Teppich nicht unbedingt in einem glamourwürdigen Outfit (lachsfarbener Hoodie), hatte bei seinem Auftritt aber offensichtlich viel Spaß. Jan Ullrich © BrauerPhotos / G.Nitschke Welche weiteren Promis zu der Premiere des Wintersportfilms "Klammer – Chasing the line" gekommen waren, sehen Sie in der Bilderstrecke.