Wegen Luxus-Schlitten: Sophia Thomalla löst Fan-Diskussion aus

Protziges Posieren vor Luxus-Autos - ist das in der heutigen Zeit noch angebracht? Einige Fans von Sophia Thomalla geht das mächtig gegen den Strich und üben harsche Kritik.

Sophia Thomalla provoziert gerne und hat mit ihren Aktionen in der Vergangenheit bereits den ein oder anderen Shitstorm ausgelöst. Auch von ihrem neuesten Foto auf Instagram sind zahlreiche Follower nicht begeistert.

Sophia Thomalla mit Luxus-Auto: "Läuft bei mir"

Die Tochter von Schauspielerin Simone Thomalla posiert auf dem Bild neben einem luxuriösen Auto und schreibt dazu: "Hab meinen Weihnachtsschlitten gefunden für dieses Jahr. Läuft bei mir."

Kritiker fordern von Sophia Thomalla ein "bisschen Bescheidenheit"

Während viele Fans von Sophia Thomallas Look begeistert sind und zahlreiche Flammen-Emojis dazu posten, zeigen sich einige Follower etwas kritischer. "Andere verlieren ihren Job durch Corona oder müssen Nebenjobs annehmen, um über die Runden zu kommen und C Promis kaufen sich jedes Jahr ein neuen 90.000 Euro Auto. Willkommen im Leben", schreibt ein User zu dem Foto. Ein weiterer kommentiert: "In der jetzigen Situation so zu protzen, voll daneben.... Und das hat nichts mit Neid zu tun. Ein bisschen Bescheidenheit täte ihr ganz gut."

Aber nicht nur die Protzigkeit, die Sophia Thomalla auf diesem Foto unterstellt wird, wird heiß diskutiert. Einige Kritiker fordern von der Moderatorin mehr Bewusstsein für die Umwelt. "Autos verstopfen die Straßen, kauf dir ein Fahrrad", schreibt ein Follower in den Kommentaren.

Auf die Vorwürfe hat Sophia Thomalla bislang nicht reagiert - und wird es erfahrungsgemäß wohl auch nicht. Stattdessen legte sie am Sonntagabend einen glamourösen Pärchen-Auftritt mit Freund Alexander Zverev bei der Verleihung des Preises zum "Sportler des Jahres" hin.