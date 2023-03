Skurriler Streit um Peter Klein: Yvonne Woelke setzt Kopfgeld aus

Yvonne Woelke ist offenbar genervt von Gerüchten, sie hätte das pikante Bild von Iris und Peter Klein weitergeleitet – weshalb sie jetzt schwere Geschütze auffährt.

Die Klein-Woelke-Seifenoper nimmt kein Ende: Nach dem Skandal um das (Fast-)Nacktfoto von Peter Klein verdächtigen viele Menschen nun Yvonne Woelke, das pikante Bild an die Presse verkauft zu haben. Das will diese aber nicht auf sich sitzen lassen.

Diese Woche berichtete die "Bild", dass Iris Klein ihrer angeblichen Nebenbuhlerin Yvonne Woelke Sprachnachrichten geschickt haben soll. In diesen erzähle sie, dass Peter und sie gerade Geschlechtsverkehr gehabt hätten und nun duschen würden. Offenbar als "Beweis" wurde zudem ein Foto von mitgeschickt, welches Iris Klein lachend im Vordergrund und Peter nur mit einer Ecke vom Duschvorhang bekleidet zeigt.

Hat Yvonne Woelke Nachrichten an die Presse verkauft?

Doch wer hat dieses Foto und den Chatverlauf an die Presse geschickt? Yvonne Woelke hat auf Nachfrage der Zeitung bestätigt, dass sie die pikante Nachricht erhalten habe – wer die Zeitung aber überhaupt über den Vorfall informiert hat, ist bisher nicht öffentlich bekannt. Glaubt man der Instagram-Story von Yvonne Woelke, scheinen einige Menschen allerdings sie für die Übeltäterin zu halten.

Diese Anschuldigung weist die Schauspielerin aber klar von sich. In ihrer Instagram-Story wendet sie sich an ihre Follower: "Ich habe keinen Chatverlauf irgendwo veröffentlicht oder verkauft, das war nicht ich, nur so am Rande. Und ich werde es auch nicht in Zukunft tun. Und vielleicht fällt der Person ja noch ein, wem sie das Foto oder das Boomerang noch weitergeschickt hat. Weil ich definitiv nicht die einzige Person war, die das Boomerang bekommen hat."

Iris Klein: Neuer Mann, neues Glück?

Um dem neuesten Kapitel des Fremdgeh-Skandals die Krone aufzusetzen, setzt Yvonne Woelke sogar ein Kopfgeld von 500 Euro aus, sollte eine Person den Beweis dafür vorlegen können, dass sie das Bild weitergeleitet habe.

Und Iris Klein? Die nutzt derweil offenbar ihren neuen Single-Status und hat am Freitag erstmal ein Date: "Am Freitag hab ich das erste Date mit einem anderen Mann", verkündet sie freudestrahlend in ihrer Instagram-Story. Wer der Glückliche ist, will sie aber (noch) nicht verraten.

Man darf also gespannt sein, ob die Geschichte in diesem Quartal noch ein glückliches Ende für alle Beteiligten findet.