Sind Peter Klein und Yvonne Woelke ein Paar? Iris Klein pöbelt: "Schämt euch, ihr Ehebrecher"

War das Ehe-Drama im Promi-Hause Klein, zumindest was die öffentliche Schlammschlacht angeht, nicht eigentlich geklärt? Iris Klein hat davon offensichtlich doch noch nicht genug und legt auf Instagram erneut nach. Dabei deutet sie sogar an, dass Ex Peter und dessen angebliche Affäre Yvonne Woelke ein Paar seien.

Eine neue Runde, eine neue Fahrt im Karussell der verletzten Gefühle – Iris Klein holt erneut zum Tiefschlag gegen ihren Noch-Ehemann Peter aus. Nachdem im Beziehungschaos des ehemaligen Promi-Paares für einige Wochen Ruhe geherrscht hatte, wird nun wieder öffentlich ausgeteilt. Was hat die Mutter von Daniela Katzenberger derart auf die Palme gebracht, dass sie via Instagram wieder öffentlich pöbelt?

Iris Klein wirft Ex Peter und Yvonne Woelke "Lügenmärchen" vor

Als außenstehender Zuschauer hätte man eigentlich davon ausgehen können, dass zu der angeblichen Affäre von Peter Klein alles gesagt sei. Nach der Rückkehr aus dem australischen Dschungelcamp, wo er als Begleiter für Schwiegersohn Lucas fungierte, wurde ihm von Ehefrau Iris ein Techtelmechtel mit Yvonne Woelke, ihres Zeichens Promi-Begleitung von Djamila Rowe, vorgeworfen. Es wurden wüste Beschuldigungen aller Beteiligten auf Instagram ausgetauscht, sogar die Promi-Kids Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser mischten sich ein. Jetzt gibt es wohl eine Neuauflage der Trennungssoap.

In ihrer Story hatte Iris Klein am Dienstag ein Foto veröffentlicht, auf dem Ex Peter Arm in Arm mit Yvonne Woelke beim gemeinsamen Shoppen im Baumarkt zu sehen war. Die beiden hatten in der Öffentlichkeit eigentlich betont, kein Paar zu sein. "Ich wusste die ganze Zeit, dass dieser Tag kommen wird, an dem beide das Lügenmärchen nicht aufrechterhalten können, welches schon in Australien begann", polterte die Katzenberger-Mama gegen das angebliche Pärchen-Bild, das inzwischen nicht mehr auf Instagram zu sehen ist. Damit wehrte sie sich gegen die Anschuldigung, eine "dumme, grundlos eifersüchtige Ehefrau" gewesen zu sein.

Verräterische Fotos: Sind Peter Klein und Yvonne Woelke ein Paar?

In ihrer Wut ging Iris Klein noch weiter und schimpfte in ihrer Story: "Schämt euch, ihr Ehebrecher." Ihr zufolge sei Noch-Ehemann Peter bereits seit mehreren Wochen bei Yvonne Woelke zu Besuch. Ob die beiden tatsächlich ein Paar sind? Weder der Stiefvater von Daniela Katzenberger noch die ehemals beste Freundin von Djamila Rowe haben sich zu den veröffentlichten Fotos geäußert und hüllen sich stattdessen in Schweigen.

Dafür hat allerdings Jenny Frankhauser reagiert. Auf der Instagram-Seite von "Promiflash" stellt sie sich auf die Seite ihrer Mutter Iris Klein und kommentiert zu den veröffentlichten Fotos: "Endlich aufgeflogen!"

Auch Daniela Katzenberger hatte sich in den vergangenen Wochen vermehrt zum Ehe-Chaos geäußert und ihre Sorge um Mama Iris deutlich gemacht. Mit der neuesten Pöbel-Attacke dürfte der Zoff im Hause Klein höchstwahrscheinlich noch nicht vorbei sein.