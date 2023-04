Boris Becker spricht über Affäre: Jetzt demütigt er auch noch Barbara

Boris Becker rollt sein brisantes Privatleben neu auf. In der Apple-Doku über den Tennis-Profi kommen auch einige neue Informationen über die berüchtigte "Besenkammeraffäre" heraus. Auch seine Ex-Frau Barbara äußert sich in dem Format zu dem Skandal, aus dem Tochter Anna Ermakova entstand.

Am 7. April erscheint die Becker-Doku "Boom! Boom! The World vs Boris Becker" auf AppleTV. Darin soll nicht nur die Karriere des Tennis-Profis beleuchtet werden, auch sein brisantes Privatleben wird unter die Lupe genommen.

Boris Becker und die "Besenkammeraffäre"

Mit der "Besenkammeraffäre" sorgte Becker damals für Schlagzeilen. In der Doku erklärt der 55-Jährige jetzt, wie die Liaison mit der russischen Kellnerin Angela Ermakova (55) wirklich ablief. Das Resultat der Affäre ist Beckers einzige Tochter, Anna Ermakova (23), die aktuell bei "Let's Dance" (RTL) zu sehen ist.

Zum Zeitpunkt der Affäre war Boris Becker noch mit seiner Frau Barbara zusammen. Diese habe ihm seinen Ausrutscher zunächst verziehen, wie der Tennis-Star laut der britischen "Daily Mail" in seiner Doku erzählt.

Ehe-Aus mit Barbara: Boris Becker zog den Schlussstrich

Offenbar war Barbara Beckers Reaktion auf die Affäre: "Ich liebe dich immer noch und möchte nach wie vor mit dir zusammen sein. Wir werden irgendwie einen Weg finden." Vielleicht lag das daran, dass sie zu diesem Zeitpunkt gerade mit dem zweiten gemeinsamen Kind, Elias, schwanger war.

Nicht Barbara soll die Ehe letztendlich beendet haben, sondern Boris Becker selbst. Seine Frau soll die Affäre als Druckmittel gegen ihn verwendet haben, als die Presse noch nichts von der schwangeren Angela wusste: "Bei jeder kleinen Diskussion zwischen uns kam Barbara mit dem Joker: 'Halt die Klappe, denn wenn die Welt wüsste, was du getan hast, bist du verloren.'" Schließlich habe Boris dann nach eigener Aussage die Reißleine gezogen und erwidert: "Du hast recht, aber das ist keine Beziehung, in der ich leben kann. Das ist unmöglich. Wir brauchen eine Pause."

Bei einer Pause blieb es nicht, nach acht Jahren Ehe ließ das Paar sich 2001 scheiden. Böses Blut gibt es zwischen den beiden aber nicht. Durch die beiden Söhne Elias und Noah haben Boris Becker und seine Ex-Frau noch immer ein gutes Verhältnis zueinander. In der Doku blickt Barbara auf den Skandal zurück und sagt: "Ich betrachte den Schmerz als Lernerfahrung. Es musste passieren, damit ich im Jetzt und Hier sein kann."