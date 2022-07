Shorts-Gate bei Salzburger Festspielen 2022: Promi-Männer erscheinen in kurzen Hosen

Sind kurze Hosen auf dem roten Teppich ein Fashion-Aussetzer oder ein modisches Statement? Schauspieler Lars Eidinger erschien zu den Salzburger Festspielen in Shorts – und war damit nicht alleine.

Es ist zwar unfair, aber als Mann hat man es leichter, sich für einen festlichen Anlass in Schale zu schmeißen. Ein schwarzer Anzug – und alles ist bereit für einen eleganten Auftritt auf dem roten Teppich. Bei Frauen wird in diesen Situationen meist genauer hingeschaut, wie Angela Merkel am Montag bei den Bayreuther Festspielen erleben musste. Doch wagt ein Promi-Mann mal den Ausbruch aus gewohnten Mode-Konventionen, kann das entweder ein voller Erfolg werden oder auch ganz schön nach hinten losgehen. Wie etwa am Dienstagabend bei den Salzburger Festspielen.

Lars Eidinger in kurzen Hosen bei den Salzburger Festspielen

Während der Großteil der geladenen Gäste in klassischer Abendgarderobe erschien, war diese dem Schauspieler Lars Eidinger offenbar zu langweilig. Er entschied sich für ein Outfit der etwas anderen Art und stolzierte in (sehr kurzen) Shorts über den roten Teppich. Dazu trug er unter seinem Jackett eine Weste, auf das Hemd verzichtete er.

Der "Faking Hitler"-Star ist bekannt für seine extravaganten Auftritte und musste sich bereits 2020 dafür rechtfertigen, dass er mit selbst designten Luxustaschen für Modeaufnahmen neben Obdachlosen posierte.

Shorts-Gate: Fashion-Aussetzer oder modisches Statement?

Hat sich Lars Eidinger mit seinem neuesten Auftritt einen Mode-Fauxpas geleistet? Oder wollte er gegen die typische Garderobe der Männer rebellieren? Immerhin könnten Events wie die Salzburger Festspiele einen frischen Fashion-Wind vertragen. Und mit seinem Outfit war der Schauspieler nicht alleine. Auch Paul Feigelfeld, Freund von Schauspielerin Mavie Hörbiger, erschien in kurzen Hosen.

Die Beweggründe für die gewählte Beinfreiheit der beiden Promi-Männer werden wohl ihr Geheimnis bleiben. Vielleicht war ihnen auch einfach zu warm so mitten im Sommer.

