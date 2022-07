Erste Kandidatin für "Let's Dance" 2023? RTL will GNTM-Kritikerin Nathalie Volk

Ist Nathalie Volk etwa bei "Let's Dance" 2023 dabei? Wie ihr Management enthüllt hat, soll RTL um das ehemalige GNTM-Model und Kritikerin von Heidi Klum buhlen.

Es sind zwar noch gut sieben Monate bis zum Start der neuen Staffel "Let's Dance", aber schon jetzt starten die Spekulationen um tanzwillige Promi-Kandidaten. Ein erster Name ist bereits gefallen: Nathalie Volk.

RTL soll mit Nathalie Volk über Teilnahme verhandeln

Die 25-Jährige startete ihre Karriere bereits 2014 mit ihrer Teilnahme bei "Germany's Next Topmodel". Danach folgten die obligatorischen Jobs im Reality-TV mit Auftritten im Dschungelcamp (2016) oder "Goodbye Deutschland" (2017). "Let's Dance" könnte sie 2023 wieder ganz nach oben in die Liga der A- (oder vielleicht doch eher B-)Prominenz katapultieren, denn seit längerer Zeit hat man sie schon nicht mehr in Shows gesehen.

Das Management von Nathalie Volk hat bereits bestätigt, dass Verhandlungen mit RTL aufgenommen worden seien. "Dass 'Let’s Dance' Interesse an einer Teilnahme von Nathalie hat, ist kein Geheimnis", sagt Managerin Scarlett V:F. Glock gegenüber " ". "Aber auch andere TV-Shows interessieren sich für sie. Bisher haben wir uns noch nicht final entschieden."

Nathalie Volk bei "Let's Dance" 2023? Das sagt RTL

Der Sender will sich an den Gerüchten um eine Teilnahme der ehemaligen GNTM-Schönheit nicht beteiligen und äußert sich nebulös: "Wie in jedem Jahr freuen wir uns über das große Interesse an der Teilnahme an unserer schönen Tanzshow. Wir starten allerdings gerade erst mit der Vorbereitung der nächsten 'Let’s Dance'-Staffel und haben uns noch für keine TeilnehmerInnen entschieden, geschweige denn Verträge unterschreiben lassen."

Abrechnung mit "Germany's Next Topmodel": Das hält Nathalie Volk von Heidi Klum

Für Nathalie Volk wäre es ein großer Schritt, wieder in einer prominent besetzten TV-Show wie "Let's Dance" aufzutreten. Ihre Zeit bei GNTM scheint sie in keiner guten Erinnerung zu haben. Auf Instagram hetzt sie immer wieder gegen die Produktion und Heidi Klum, bezeichnet die Model-Mama als "falscher Mensch" und beschreibt ihre Erlebnisse als "traumatisierend".

Ob die Ehefrau von Frank Otto tatsächlich für RTL das Tanzbein schwingen wird und welche weiteren VIPs dabei sein werden, bleibt abzuwarten. Die Kandidaten werden erfahrungsgemäß erst wenige Wochen vor Show-Start bekannt gegeben.