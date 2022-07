Ex-Popstar Senna Gammour schimpft über Schauspieler Elyas M'Barek: "Ganz schrecklich"

Bei dieser Frage hat Ex-"Monrose" Sängerin Senna Gammour den Joker nicht gezogen – und sich in der RTL-Show "Ein Promi, ein Joker" schnell mal Schauspieler Elyas M'Barek vorgeknöpft.

Schauspieler Elyas M'Barek bei der Premiere des Films "Liebesdings" in Köln.

Es kommt eher selten vor, dass Prominente in der Öffentlichkeit über Kollegen ablästern und dabei auch noch ganz direkt Namen nennen.

Senna Gammour über Elyas M'Barek: "Seine Aura stimmt nicht"

Senna Gammour – Ex-"Monrose"-Sängerin und ehemalige "Let's Dance"-Teilnehmerin – hat damit mal so überhaupt kein Problem. In der RTL-Show "Ein Promi, ein Joker" musste sie nach der Frage von David Modjarad, welchen Star sie in der Branche überschätzt finde, erst einmal laut loslachen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Als sie sich dann gefangen hatte, stellte sie nach einem langgezogenen "Jaaaa" süffisant fest: "Ich finde Elyas M'Barek ganz schrecklich." Kurios: Die 42-Jährige gab dann gleich zu, dass sie den Schauspieler persönlich und als Menschen gar nicht kenne. Aber auf dem roten Teppich sei sie ihm schon begegnet und dort habe seine "Aura" nicht gestimmt. "Allgemein finde ich Elyas M'Barek überhaupt nicht geil", fügte sie hinzu.

Senna Gammour: Seitenhieb in Richtung M'Barek am Ende der Sendung

Am Ende des Interviews kommen Modiarad und Gammour noch einmal auf den 40-Jährigen zu sprechen. Bei der Verabschiedung meinte die 42-Jährige, dass Elyas M'Barek ja vielleicht bald auch als Gast komme.

Als der Moderator entgegnete, M'Barek habe gerade erst abgesagt, sah sich die Sängerin in ihrer Meinung bestätigt. "Und, was habe ich gesagt?", lachte sie.

Elyas M'Barek gehört zu den erfolgreichsten Schauspielern Deutschlands. auf Instagram hat er rund drei Millionen Follower, und er wurde mehrfach ausgezeichnet.

Unter anderem bekam er 2012 für seine Rolle in der Komödie "Türkisch für Anfänger" den Bambi und ein Jahr später den "Stern des Jahres" der Münchener AZ in der Kategorie "Kino" (Fack ju Göhte - zusammen mit Bora Dagtekin). Aktuell ist er in der Liebeskomödie "Liebesdings" zu sehen.