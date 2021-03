"Let's Dance"-Star Senna Gammour bricht TV-Interview ab: "Da hab ich gar keinen Bock drauf"

Senna Gammour ist bekannt für ihre taffe Art und gibt gerne den Ton an. In einem Interview zu ihrem "Let's Dance"-Auftritt hat sie jetzt die Nerven verloren und das Gespräch wütend abgebrochen. Was ist passiert?

Senna Gammour spricht gerne Klartext. Jetzt hat sie ein RTL-Interview wütend abgebrochen. © BrauerPhotos / J.Reetz