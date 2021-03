Fünf Kilo mehr: Cathy Hummels freut sich über Gewichtszunahme

Moderatorin Cathy Hummels verkündet stolz ihre Gewichtszunahme und setzt ein Statement gegen Bodyshaming.

Influencerin und Moderatorin Cathy Hummels will ihre Follower täglich mit einer Art Reisetagebuch über die Quarantäne in Thailand auf dem Laufenden halten.

Mit Bodyshaming hat Cathy Hummels (33) bereits Erfahrung: Immer wieder wird sie unter ihren Instagram-Posts für ihren durchtrainierten Körper kritisiert. Nun strahlt sie mit einigen Kilo mehr die Hasskommentare weg.

"Lebensfreude gemessen in 5 kg plus"

Zu viele Muskeln, zu dünne Arme, zu tiefe Hautfalten – seit Jahren muss Cathy Hummels mit fiesen Kommentaren unter ihren Bildern leben. Davon lässt sie sich allerdings nicht unterkriegen, immer wieder kontert die 33-Jährige mit Selbstliebe, Lebensfreude und Body-Positivity.

Die Frau von Fußballspieler Mats Hummels geht offen mit körperlichen Veränderungen um, die beispielsweise ihre Schwangerschaft und eine schmerzhafte Gürtelrose mit sich zogen. Auch wenn man die zusätzlichen fünf Kilogramm Körpergewicht nicht wirklich erkennt, zelebriert das Model auch diese Erfahrung öffentlich: "Happiness is my filter - ach ja plus Lebensfreude gemessen in 5 kg plus & dadurch mehr Falten am Bauch."

Cathy Hummels in Thailand-Quarantäne

Gerade darf die Influencerin ein Hotelzimmer in Bangkok für rund zwei Wochen nicht verlassen. Sobald sie die Isolation abgesessen hat, moderiert sie in Thailand die zweite Staffel der Realityshow "Kampf der Realitystars - Schiffbruch am Traumstrand". Schon jetzt zeigt sie sich auf Instagram freudestrahlend im Bikini – ungeachtet der Hater.