Schaulaufen bei den Bayreuther Festspielen 2022: Angela Merkel im grünen Grusel-Kleid

Mit der Neuinszenierung von "Tristan und Isolde" wurden die Bayreuther Festspiele 2022 gefeiert. Zahlreiche Stargäste aus Politik und TV waren geladen und präsentierten sich auf dem roten Teppich in teils fragwürdigen Outfits.

Peter Orloff hätte sein Fernglas vielleicht lieber erst im Saal ausgepackt. So sieht er aus wie ein feierlich gekleideter Tourist auf Sightseeing-Tour.

Für das Grusel-Outfit des Abends sorgte Angela Merkel (hier mit Joachim Sauer). In ihrem grünen Kleid wirkt sie wie ein in Plastik verpacktes Apfelbonbon.

Claudia Roth, bei diesem Kleid scheint der Name Programm zu sein. Schwarz und rot ist eigentlich eine Farbkombination, mit der man nichts falsch machen kann. Jedoch wirkt der geometrische Übergang von Rock zu Oberteil ein wenig seltsam.

Wow-Auftritt von Gottschalk-Freundin Karina Mroß: Mit diesem Kleid stellt sie den Entertainer in den Schatten. Der Moderator selbst hat modisch etwas danebengegriffen. Sieht das Muster auf seinem Jackett aus wie Schlangen-Optik oder durch Wasserflecken beschädigtes Holz?

Bei den Festspielen in Bayreuth 2022 gab es allerhand kurioser Outfits zu sehen...

Sie ist zwar nicht mehr Bundeskanzlerin, trotzdem waren am Montag in Bayreuth alle Augen auf Angela Merkel gerichtet. Seit Jahren lässt sich die einst mächtigste Frau der Welt die Festspiele nicht entgehen. So erschien sie auch 2022 mit ihrem Ehemann Joachim Sauer zu dem bei TV- und Polit-Prominenz beliebten Event.

Angela Merkel mit Ehemann Joachim Sauer bei den Bayreuther Festspielen 2022

Wenn Angela Merkel privat zu einer Veranstaltung kommt, wird bei ihr meist besonders auf ihr Outfit geachtet. 2008 löste sie mit ihrem freizügig ausgeschnittenen Kleid einen kleinen Skandal aus. Schlagzeilen wie "Wieviel Dekolleté darf eine Kanzlerin zeigen?" waren die Folge. Mit ihrem aktuellen Auftritt bei den Bayreuther Festspielen am Montagabend (25. Juli) hat sie zwar kein Tabu gebrochen, trotzdem beschert es ihr wieder jede Menge Presse.

In ihrem grünen Kleid wirkte Angela Merkel eher wie ein in Plastik verpacktes Apfelbonbon als die elegante Dame von Welt. Das schien ihr aber herrlich egal zu sein und so posierte sie fröhlich mit Ehemann Joachim Sauer für Fotos.

Gruselige Outfits: Nicht nur Angela Merkel hat daneben gegriffen

An dem Abend erschienen neben der Ex-Kanzlerin weitere Stars aus der deutschen Politik und dem TV. Unter anderem waren auch Markus Söder, Klaus Holetschek, Claudia Roth, Thomas Gottschalk, Wolfram Kons und Gloria von Thurn und Taxis dabei. Und Angela Merkel war nicht die Einzige, die bei der Wahl ihres Outfits Mut bewiesen hat.

Welche weiteren Promis ihre Garderobe für festliche Anlässe nochmal überdenken sollten und wer dagegen einen modischen Volltreffer gelandet hat, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.