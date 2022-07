"Heuchelei": Söhne von Dieter Wedel liefern sich Schlammschlacht

Nach dem Tod ihres Vaters Dieter Wedel geraten seine beiden Söhne via Instagram in ein unschönes Wortgefecht.

Nach Angaben der "Bild" hatten sie nicht gewusst, dass ihr Vater Dieter Wedel im Sterben lag, erst am vergangenen Mittwoch (20. Juli) erfuhren die beiden Söhne des Regisseurs von dessen Tod eine Woche zuvor (13. Juli). Wedels Witwe Uschi Wolters informierte per Anwalt die Öffentlichkeit über den Tod des 82-Jährigen.

In ihrer Trauer gerieten sich Dominik Elstner (41) und sein Halbbruder Benjamin Voland (23) in die Haare – und das via Instagram. Elstner veröffentlichte ein Bild seines Vaters auf der Plattform und schrieb dazu: "Ruhe in Frieden! Auch wenn du nicht der Vater warst, den ich mir gewünscht habe, hast du mich doch in den letzten Jahren positiv überrascht! Danke dafür!"

Wedel-Sohn Benjamin Voland bezeichnet seinen Vater als "Monster" und "Sadist"

Voland reagierte darauf und äußerte sich laut "Gala" seinerseits auf Instagram: "Ach lieber Bruderherz, du hast unseren Vater doch beinahe so gehasst wie ich, und nun bist du ihm dankbar? Von so viel Heuchelei bekomme ich das kalte Kotzen."

Er fügte hinzu: "Dieter Wedel war ein Monster, ein Sadist, Vergewaltiger und Menschenfeind. Die Welt ist einen Funken besser geworden." Der Beitrag ist mittlerweile nicht mehr auffindbar.

Dieter Wedel war im März von der Staatsanwaltschaft in München wegen einer mutmaßlichen Vergewaltigung der Schauspielerin Jany Tempel 1996 angeklagt worden. Gegen den Filmmacher gab es bereits seit mehreren Jahren den Vorwurf von sexuellen Übergriffen auf Frauen.