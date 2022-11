Sensation in Zwiesel: Gloria Gray holt bei Bürgermeisterwahl die meisten Stimmen

In Zwiesel wurde am Sonntag gewählt. Künstlerin Gloria Gray konnte die meisten Stimmen ergattern – doch Bürgermeisterin ist sie aktuell trotzdem nicht.

Nach einem erfolglosen Versuch, für das Bürgermeisteramt in Zwiesel zu kandidieren, hat es Gloria Gray 2022 tatsächlich geschafft – zumindest fast. Die Künstlerin, die ihre Karriere in München begann, konnte sich 31,56 Prozent der Wählerstimmen sichern, wie die " " berichtet.

Gloria Gray holt bei Bürgermeisterwahl in Zwiesel die meisten Stimmen

Trotzdem ist sie mit den 1.458 Stimmen nicht automatisch Bürgermeisterin. Sie muss in einer Stichwahl gegen den Zweitplatzierten Karl-Heinz Eppinger (SPD) antreten. Er holte bei der Wahl 26,88 Prozent der Wählerstimmen. Dahinter lagen Harald Haase (CSU, 19,42 Prozent), Jens Schlüter (Grüne, 14,07 Prozent) und Thomas Kagerbauer (PWG, 8,07 Prozent).

Wird Gloria Gray tatsächlich Bürgermeisterin?

Die Freude bei Gloria Gray muss bestimmt groß sein. Im AZ-Gespräch vergangene Woche sagte sie zu ihren politischen Ambitionen: "Ich sehe mich nicht als Politikerin und das will ich auch nicht werden. Ich bin die Gloria und will das Gesicht und die Seele der Stadt Zwiesel als Bürgermeisterin werden." Einen großen Schritt in diese Richtung hat sie mit dem Wahlergebnis getan, jetzt muss sie nur noch die Stichwahl gegen Karl-Heinz Eppinger gewinnen.