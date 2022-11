Fünf Jahre Tambosi: "Gibt kaum einen schöneren Platz in München"

Vor fünf Jahren gelang ihm dieser Gastro-Coup, für den ihn viele Münchner Kollegen beneideten: Nach einer Mieterhöhung war das vorige Pächter-Paar weg und das Tambosi am Odeonsplatz frei.

Vor fünf Jahren gelang ihm dieser Gastro-Coup, für den ihn viele Münchner Kollegen beneideten: Nach einer Mieterhöhung war das vorige Pächter-Paar weg und das Tambosi am Odeonsplatz frei.

Das Tambosi gehört den Besitzern Astrid und Hans Inselkammer

Die Besitzer Astrid und Hans Inselkammer aus der Brauerei- und Immobilien-Dynastie schenkten Pizza-Liebling Ugo Crocamo (H'ugo's) ihr Vertrauen und gaben ihm den Zuschlag fürs Tambosi.

Pino und Bruder Ugo Crocamo betreiben das Tambosi seit fünf Jahren

Jetzt sind fünf Jahre rum, die Ugo mit seinem älteren Bruder Pino das schmucke und traditionsreiche Lokal am Hofgarten betreibt.

Seine Entscheidung hat Crocamo nie bereut - im Gegenteil: "Es gibt kaum einen schöneren Platz in München als hier." Zum fünften Geburtstag machte Ugo das, was er molto bene kann - seine 250 Gäste glücklich. Ganz nach seinem Motto: "Wo die Liebe den Tisch deckt, schmecken das Essen und der Wein am besten."