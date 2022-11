Wird Donisl zum Haxnbauer? Jetzt spricht Stephan Kuffler

Der Wiesnwirt sagt in der AZ, dass er Kollege Peter Reichert sehr schätzt – und nicht verdrängen will.

München - Wird der Donisl zum neuen Haxnbauer? Diese Frage sorgte am Donnerstag für viel Gesprächsstoff – und auch Zündstoff bei allen Beteiligten.

Zieht Stephan Kuffler mit dem Haxnbauer ins Donisl?

Schnelle Rückblende: Der Haxnbauer von Groß-Gastronom Stephan Kuffler (Weinzelt, Seehaus, Mangostin) ist aus dem Scholastikahaus in der Sparkassenstraße raus, aktuell wird dort kernsaniert und im Sommer eröffnet ein neues Haxn-Lokal von dem Gastro-Duo Werner Hochreiter und Moritz Haake.

Nun brodelt es in der Gastro-Gerüchteküche seit Wochen heftig, dass doch Kuffler mit seinem Haxnbauer in den Donisl ziehen könnte – falls sich dort personell etwas ändert. Aktueller Wirt vom Donisl ist Peter Reichert, der aber zuletzt mit ein paar Problemen zu kämpfen hatte.

Donisl am Marienplatz © imago images/aal.photo

Stephan Kuffler: "Nicht mein Stil, Peter Reichert aus seinem Lokal zu drängen"

In der AZ spricht jetzt Wiesnwirt Stephan Kuffler: "Es stimmt, wir suchen intensiv nach einer Nachfolge-Location für unseren Haxnbauer. Bei Alfons Schuhbeck und den Südtiroler Stuben, an denen wir interessiert sind, ist das eine ganz andere Situation. Auch wenn es etwas nach Leichenfledderei ausschauen könnte, was mir leidtut. Es war und ist aber nie mein Stil gewesen, einen aktiven und amtierenden Wirt wie den von mir sehr geschätzten Kollegen Peter Reichert aus seinem Lokal zu drängen – und auch nicht diesen Anschein erwecken zu wollen."

Donisl-Wirt Peter Reichert. © IMAGO/Smith

Und weiter: "Es haben daher keine Gespräche zwischen der Brauerei und uns zum Thema Donisl stattgefunden."