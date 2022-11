Im neuen Celebre in München ist's selbst für Italiener besonders italienisch

In der Macherei in München hat jetzt der erste Flagship Store von Celebre eröffnet. Hier soll es gar für einen Italiener ganz besonders italienisch sein, so Corrado Celebre. Er ist geborener Schwabe aus Syrakus (Sizilien) und TV-Moderator.

Fünf Jahre hat Corrado Celebre an der Konzeptentwicklung gearbeitet, ehe er 2019 sein erstes eigenes Café in Stuttgart eröffnet hat. Der frühere Markenbotschafter von Krups und Moderator bei HSE 24 ist ein absoluter Kaffee- und Genuss-Experte – und hat jetzt in München den ersten Flagship Store eröffnet. Zum Opening kommen Freunde, treue Wegbegleiter und Kollegen. "Celebre steht für italienisches Feeling, feinstes Kaffeehandwerk und authentische Delikatessen aus Sizilien", sagt der 39-Jährige.

Neueröffnung in München: Celebre gibt es in der Macherei

Die große Bar in Nachtblau und Messing, die Echtbepflanzung sowie die mediterranen Elemente (Lavastein-Tische und Steinboden) kommen bei den Gästen an. Gründer und Geschäftsführer Corrado Celebre setzt auf die Sinne: "Was ich hier rieche, sehe und schmecke, ist Italien." Neben Kaffeespezialitäten gibt es auch Feinstes aus Sizilien, ein Bar-Angebot mit Drinks und Cocktails sowie einen italienischen Mercato (zusätzlich auch ein Online-Shop). Corrado Celebre möchte möglichst viele Kunden ansprechen – mit einem umfänglichen Konzept von morgens bis abends: Man bekommt den ersten Kaffee des Tages, kann lunchen, einkaufen und nach der Arbeit den Aperitivo (z.B. mediterraner Spritz ab acht Euro) einnehmen.

Freunde und Kollegen feiern das Opening von Corrado Celebres neuem Flagship Store in München © BrauerPhotos/G. Nitschke

“All unsere Produkte haben eine eigene Geschichte. Sie zeichnen sich durch Qualität, Handwerk und Expertise aus. Sie transportieren nicht nur den traditionellen Bar-Flair Italiens, sondern treffen darüber hinaus den Nerv der Zeit. Transparent und fair. Mehr als einfach nur italienisch", sagt Corrado Celebre. So gibt es beispielsweise eine Pistaziencreme (aus dem Ätna-Gebiet) anstatt gezuckertem Karamell. Dazu sagt er: "Ich wollte einfach einen Ort schaffen, wo Menschen ins moderne und authentische Italien eintauchen können. Unsere Produkte werden vor den Augen der Kundinnen und Kunden zubereitet. Das schnelle, intensive Genießen, aber auch das gezielte Zusammenkommen ist tief in der italienischen Kultur verankert."

Celebre: Food-Produkte aus Sizilien

Die hierzulande bislang kaum bekannten Arancini sind eine traditionelle sizilianische Spezialität. Die Reisbällchen werden ab fünf Euro mit verschiedenen Füllungen (Tomaten, Pilze, Pistazien) angeboten. Alle Produkte sind aus leicht verdaulichem Urweizen angebaut. Daraus entsteht auch der Teig für die sogenannten Nuvolettas, frisch belegte "Wölkchen" ab acht Euro. Es gibt sie zum Beispiel mit sizilianischem Caponata (Gemüsegericht aus Auberginen und Tomaten) oder als Prosciutto mit Burrata und Rohschinken. Freilich findet man auch dolce auf der Speisekarte: Cannoli kosten ab 2,40 Euro und Pantellas (Pizzavariation) 3,50 Euro das Stück.

Masterclass: Was kostet der Kaffee bei Celebre?

"Der Caffè ist die Seele jeder italienischen Bar", so Corrado Celebre. Neben den Klassikern (z.B. Cappuccino für 3,80 Euro, Espresso für 2,50 Euro) bietet Corrado Celebre auch Eigenkreationen, wie Pistacchio, Mandorlino oder Limechoc Latte an. Im Münchner Flagship Store gibt es zudem die Masterclass (mit 0,50 Euro Aufschlag). Was birgt sich dahinter? Celebre erklärt: "Das sind limitierte Sonderröstungen mit Kaffeebohnen von befreundeten Bauern und Plantagen, die an modernsten High-Tech-Kaffeemaschinen vom Barista zubereitet werden."

Weihenstephaner Str. 28, Mo-Do: 10-21 Uhr, Fr-Sa: 10-22 Uhr, So: 11-19 Uhr.