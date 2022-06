Seltsame Domina-Show von Heidi Klum: Only-Fans-würdiger Tanz in knapper Leder-Kluft

Topmodel Heidi Klum lässt in einem Instagram-Clip lasziv die Hüften kreisen und trägt dabei ein freizügiges Leder-Outfit. Was ist denn bei der Klum schon wieder los? Das Video wirkt dabei eher schmuddelig statt glamourös.

Weniger ist manchmal mehr - aber bekanntlich nicht bei Heidi Klum! Die 49-Jährige setzt sich gekonnt mit einer skurrilen Domina-Show auf Instagram in Szene.

Heidi Klum legt Only-Fans-würdige Show hin

In einem Schwarz-Weiß-Video zeigt sich Heidi Klum in einem kleinen Badezimmer. Während sie in einem aufgeschnürten, locker sitzende Leder-Outfit tanzt, läuft der Song "Feeling Myself" von Beyoncé und Nicki Minaj. Immer wieder streift sich das Model mit den Händen über den Körper und scheint dabei eine Menge Spaß zu haben. Am Ende des Clips präsentiert eine freizügige Heidi Klum natürlich noch ihr XXL-Dekolleté.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Hat Heidi Klum mit Rapper Snoop Dog gefeiert?

Zum Video schreibt Heidi Klum lediglich "About last night..." (über letzte Nacht...). Was sie ihren Fans mit dem merkwürdigen Auftritt sagen will? Noch völlig unklar. In ihren Instagram-Beiträgen ist allerdings zu sehen, dass sie wohl mit Snoop Dog gefeiert hat. Auf einem Foto mit dem Rapper trägt sie dieselbe Leder-Kluft.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Was ihre Fans von dem Video halten? Die Kommentarfunktion hat Heidi Klum für diesen Beitrag (wie auch zu vielen anderen) vorab gesperrt. Vielleicht auch besser so...