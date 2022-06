Nach RTL-Kritik: Oliver Pocher stellt sich hinter Faisal Kawusi

Der Auftritt von Faisal Kawusi bei "Viva la Diva" hat viel Kritik hervorgerufen, RTL distanzierte sich sogar von dem Comedian. Jetzt hat sich auch Oliver Pocher zu Wort gemeldet und verteidigt seinen Kollegen.

Faisal Kawusi hat aktuell keinen guten Stand in der TV-Branche. Nachdem er einen geschmacklosen Witz über K.o.-Tropfen gemacht hatte, erklärte Sat.1 öffentlich, nie wieder mit dem Comedian arbeiten zu wollen. Sein Auftritt bei der Drag-Show "Viva la Diva" wurde von Zuschauern verurteilt, RTL distanzierte sich später davon. Doch von einigen Comedy-Kollegen erfährt Faisal Kawusi auch Rückhalt, so auch von Oliver Pocher.

Oliver Pocher bezeichnet RTL-Reaktion zu Faisal Kawusi als "lächerlich"

In seinem Podcast "Die Pochers!" spricht der 44-Jährige mit seiner Ehefrau Amira Pocher über "Cancel Culture" und dass vermeintlich "härtere" Witze mittlerweile schnell abgestraft werden. "Wie auch immer so ein Raunen durchs Publikum, oder eigentlich durch Social Media, geht." Als prominentes Beispiel geht er auf den aktuellen Umgang mit Faisal Kawusi ein.

Oliver Pocher kann nicht nachvollziehen, dass der Comedian im TV nicht mehr stattfinden dürfe. "Er hat einen Spruch im Netz geschrieben, alles wunderbar, hat sich aber dann auch dafür entschuldigt. Dann ist doch jetzt auch gut", sagt er dazu. Den "Viva la Diva"-Auftritt bezeichnet er als "Monster-Show" und feiert Faisal Kawusi für seinen Mut, als Dragqueen "Madame LeStrange" auf die Bühne zu kommen. Die anschließende Reaktion von RTL, sich zu distanzieren, bezeichnet Pocher als "lächerlich".

Auch Amira Pocher verteidigt Faisal Kawusi

Amira Pocher ist nicht verwundert darüber, dass Faisal Kawusi in den Medien ausgeschlossen werde. "Das überrascht mich ehrlich gesagt nicht", erklärt die Ehefrau von Oliver Pocher. "Das ist ja genau das, was häufiger jetzt auch passiert." Den K.o.-Tropfen-Spruch fand sie zwar "unnötig und unpassend", jedoch sei Kawusi deshalb kein "Schwerverbrecher" oder "Täter".

Faisal Kawusi selbst hat sich bislang nicht zu der Reaktion von RTL geäußert. Nach seinem Sieg bei "Viva la Diva" deutete er auf Instagram an, wie es ihm derzeit geht: "Ich weiß, wie es sich anfühlt, ungeliebt zu sein, wenn keiner dich so will, wie du bist, wenn du dich schämst für das, was in dir ist. Ich weiß, wie es sich anfühlt, einsam zu sein und zu glauben, dass man keine Liebe verdient hat. Und vor allem weiß ich, wie es ist, unverstanden zu sein."

Ob und wann Faisal Kawusi wieder im TV auftreten wird, ist nicht bekannt. Bald wird er jedoch mit seiner neuen Tour starten, die den viel sagendenden Titel "Politisch inkorrekt" trägt. Ob er sich dann auch zu den Vorwürfen und der Ausgrenzung äußern wird?