Hundetrainer Jochen Bendel: Hört auf mit dem Bällewerfen!

Moderator Jochen Bendel hat sich für seine Ausbildung als Hundetrainer eine einjährige TV-Auszeit genommen. Die AZ hat mit dem 54-Jährigen über Fehler in der Hunde-Erziehung, Tränen auf dem Hundeplatz und sein neues Buch gesprochen.

Jochen Bendel wurde als Moderator der Gameshow "Ruck Zuck" (1992-2005) einem breiten Publikum bekannt. Aktuell präsentiert er u.a. "Haustier sucht Herz" (Sat.1 Gold) und die Late-Night-Show zu "Promi Big Brother" (sixx).

Die Liebe zu Hunden, aber auch die Freude an der Arbeit mit Menschen waren für Bendel ausschlaggebend, eine Hundetrainer-Ausbildung zu beginnen. Heute gibt er selbst Kurse an einer Münchner Hundeschule und schreibt Bücher über den besten Freund des Menschen samt seinen Reaktionen auf ein bestimmtes Verhalten.

Gemeinsam mit Ehemann Matthias hat Jochen Brendel Labrador-Weibchen Khaleesi und den Mops-Rüden Gizmo. Außerdem restaurierte und sanierte der 54-Jährige mit seinem Mann ein altes Kapitänshaus direkt am Nordsee-Strand in Cuxhaven. Die beiden lernten sich in München beim Lederjacken-Verkauf über die App Kleiderkreisel kennen.

AZ-Interview mit Jochen Bendel

AZ: Lieber Herr Bendel, warum haben Sie sich für eine Ausbildung als Hundetrainer entschieden?

JOCHEN BENDEL: Für die Sendung "Haustier sucht Herz" habe ich Hunde aus Tierheimen vermittelt. Dabei habe ich so viele Hundetrainer kennengelernt, die nur Fachchinesisch gesprochen hatten. Ich habe selbst zwei Hunde, aber wollte noch mehr über die Tiere und deren Verhaltensweisen erfahren.

In Regenjacke: Moderator Jochen Bendel beim Training auf dem Hundeplatz © Sat.1 Gold

Wie lange dauert solch eine Ausbildung und was kostet sie?

Zwischen 4.000 und 8.000 Euro muss man für eine Hundetrainer-Ausbildung ausgeben. Ich habe mir hierfür eine einjährige TV-Auszeit genommen und stand auch bei Frost und Kälte sechs Tage die Woche auf dem Hundeplatz in München. Die Seminare fanden immer an den Wochenenden statt. Noch immer gebe ich an der Hundeschule "Freude am Hund" einmal im Monat Kurse.

Ball werfen: Hoher Adrenalinspiegel und krank durchs Hinterherhetzen

Rückblickend: Welchen Fehler haben Sie bei der Hunde-Erziehung gemacht?

Definitiv das Bällewerfen mit unserem Labrador-Weibchen Khaleesi. Sie habe ich quer durch den Englischen Garten und den Eisbach gejagt. Sie rannte wie eine Irre. Passanten blieben stehen und applaudieren zum Teil sogar. Die Hündin wurde dabei immer aufgeregter, bekam riesige Pupillen. Hunde werden süchtig nach Bällen und vom permanent hohen Adrenalinspiegel durchs Hinterherhetzen sogar krank. Ich hatte sie zum Ball-Junkie erzogen! Dabei dachte ich, ich würde sie auslasten.

Dann sind Ballschleuder total schlecht?

Diese Dinger sollte man auf keinen Fall benutzen. Mal einen Ball werfen ist okay, wenn der Hund ein ruhigeres Gemüt hat. Sonst aber nicht.

Spielen mit dem Hund: Apportieren anstatt Ballschleuder

Was ist denn stattdessen sinnvoll?

Es ist viel gesünder, wenn man den Hund einen Ball apportieren lässt. Man wirft den Ball, der Hund muss zunächst sitzen bleiben und zuschauen. Erst bei Erlaubnis darf er dann den Ball holen.

Kann eigentlich jeder Hundetrainer werden?

Ja, vorausgesetzt man will etwas über Hunde, aber noch viel mehr über Menschen lernen. Es ist eine Arbeit mit Menschen. Alles, was man einem Hund beibringen will, muss über den Menschen gehen. Hunde machen ja nichts falsch, sie reagieren nur auf Situationen, in die wir sie bringen.

Jochen Bendel: Auf dem Hundeplatz können auch Tränen fließen

Gab es schon Tränen auf dem Hundeplatz?

Na klar! Wenn man Hundebesitzern klarmacht, dass das eigene Verhalten ursächlich für die nicht gewollte Reaktion des Hundes ist. Das kann dann schon sehr persönlich werden. Ich bin zwar kein Psychologe, aber ich gebe eben Denkanstöße.

Was sind die häufigsten Fehler, die Hundebesitzer machen?

Wenn zwei Hunde an der Leine aufeinander zugehen, denken viele, die beiden möchten sich nur begrüßen. Allerdings können Hunde an der Leine nicht richtig kommunizieren und dann knallt es oft. Wenn man also seinen Hund an der Leine hält, soll man keinen anderen Leinen-Hund heranlassen.

Jagdhunde in München: Oftmals ein Statussymbol für Top-Manager

Auffällig in München: Viele erfolgreiche Manager haben einen Jagdhund. Warum ist das so?

Weil er ihnen ähnelt, schick aussieht und erfolgreich jagt. Oder die Manager haben eine Sehnsucht nach Natur und Freiheit, dann spiegelt der Hund deren Wunsch und das Verlangen nach Weite und Wald wider. Man muss sich aber fragen, ob man die Bedürfnisse eines Jagdhundes in der Stadt erfüllen kann. Für viele sind Vizsla und Weimaraner auch einfach Statussymbole.

In Ihrem neuen Buch geht es um "Das Geheimnis der Spiegelung". Was hat es damit auf sich?

Ich habe mit Wissenschaftlern, Biologen, Verhaltensforschern und anderen Hundetrainern gesprochen. Ich möchte zeigen, dass Hunde in ihrem Verhalten ein Abbild ihres Menschen sind. Sie spiegeln mit ihrem Verhalten, was sie benötigen. Hunde sind wie vierjährige Kinder. Ein Hund braucht jemanden, der Verantwortung für ihn übernimmt und Entscheidungen trifft.

Jochen Bendels neues Buch: "Das Geheimnis der Spiegelung" (224 Seiten, 23 Euro) © GU

Was erfährt man in Ihrem neuen Buch?

Man kann durch mein Buch herausfinden, welche Persönlichkeit und welchen Charaktertyp man hat. Welche Auswirkungen hat dies auf das Zusammenleben mit einem Hund? Ich will ich keine Erziehungstipps geben, sondern versuchen, das Mindset der Menschen zu ändern, damit sie ihre Hunde besser verstehen. Da ist vor allem die Körpersprache der Menschen wichtig. Meine Erkenntnis: Mit dem Hund an der Seite braucht man keinen Life-Coach mehr.

Machen Sie eigentlich trotz Hundetrainer-Ausbildung selbst noch Fehler?

Oh, ja ständig! Ich bin oftmals inkonsequent und füttere die Hunde gern mal vom Tisch.

Umzug nach Cuxhaven und Renovierung eines Kapitänshauses

Warum sind Sie im Corona-Lockdown aus München weggezogen?

Wir haben unsere Stadt-Wohnung zwar noch behalten, aber die meiste Zeit leben wir in einem alten Kapitänshaus aus den 30er Jahren direkt am Strand in Cuxhaven. Das haben wir komplett kernsaniert, restauriert und renoviert. Es war immer unser Traum, am Meer zu wohnen. Und die Familie meines Mannes lebt auch in der Nähe.