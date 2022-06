Leni Klum auf Instagram im Bikini: Ganz wie Mama Heidi

Leni Klum (18) teilt auf Instagram ein Foto, auf dem sie nur im Bikini zu sehen ist. Ihren Followern gefällt es, sie erkennen eine große Ähnlichkeit zu Mama Heidi.

Seit Leni Klum vor rund eineinhalb Jahren ihre Karriere als Model gestartet hat, steht sie immer mehr im Rampenlicht und tritt so langsam aus dem Schatten ihrer berühmten Mutter hervor. Daher ist es also nicht verwunderlich, dass die 18-Jährige ihre Follower auf Instagram an ihrem Leben teilhaben lässt. Dort gewährt sie Einblicke in ihren Model-Alltag, aber ihre fast 1,5 Millionen Anhänger können sich auch über jede Menge privater Schnappschüsse freuen.

Leni Klum begeistert im Bikini

Aktuell begeistert Leni Klum ihre Fans mit zwei recht freizügigen Fotos, auf denen die 18-Jährige nur einen rosa Bikini mit Blümchenmuster und einen Strohhut trägt und ansonsten sehr viel nackte Haut zeigt. Es wirkt, als würde das junge Model die Sonne genießen und vor sich hindösen. Die beiden Fotos kommentiert sie nur lapidar mit einem ZZZ-Emoji, dem Zeichen für Schlafen.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Binnen drei Tagen wurden die Schnappschüsse schon mehr als 230.000 Mal geliked und fast 800 Mal kommentiert. "Sie ist wirklich das schönste Mädchen auf diesem Planeten", ist dort von einem Follower zu lesen. "Ich bin neidisch, dass ich nicht so aussehe wie sie", schrieb eine andere Nutzerin. Auch Komplimente wie "hübsch", "wow" oder "unglaublich" sind unter den weiteren Kommentaren zu finden.

"Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm"

Viele von Lenis Followern fühlen sich bei den freizügigen Fotos an die Bilder erinnert, die auch ihre Mutter, Heidi Klum (49), regelmäßig mit ihren Fans auf Instagram teilt. "Man sagt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm", so eine Followerin. "Grüß deine Mutter!" ist auch zu lesen.

Die 49-Jährige ist bekannt dafür, sich immer wieder mal leicht bekleidet auf ihrem Instagram-Profil zu präsentieren. Dabei posiert sich gerne im Bikini, oben ohne oder auch mal komplett hüllenlos. Einst sorgte die "GNTM"-Moderatorin mit einem Unten-Ohne-Bild bei ihren Fans für Aufregung.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Wie ihre Mama arbeitet Leni, die vor kurzem ihren High-School-Abschluss machte, mittlerweile als Model. Ihr Debüt feierte sie mit 16 Jahren im Dezember 2020. Seitdem läuft sie unter anderem für Designer wie Christian Dior oder entwirft eigene Mode für "About You".