Seltsame Bitte: Giulia Siegel fordert Hass-Kommentare von Fans

Auf Instagram hat Giulia Siegel einen Aufruf an ihre Fans gestartet. Die Münchner DJane möchte Hass-Kommentare erhalten. Was will sie damit bezwecken?

23. Dezember 2020 - 10:12 Uhr | AZ

TV-Promi Giulia Siegel hat in der Vergangenheit schon zahlreiche böse Kommentare im Netz geerntet. Jetzt fordert sie ihre Fans dazu auf, ihrem Hass auf Instagram freien Lauf zu lassen. © BrauerPhotos / G.Nitschke