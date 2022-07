Schwangere Jenny Frankhauser nennt Grund für Kaiserschnitt-Wunsch

Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser ist schwanger und plant für die Geburt ihres Sohnes einen Kaiserschnitt. Auf Instagram hat sie ihren Fans nun die Gründe für diese Entscheidung erklärt.

Reality-TV-Bekanntheit Jenny Frankhauser (29) und ihr Freund Steffen König erwarten in einigen Wochen ihr erstes gemeinsames Kind. Wie sie mit ihren Fans über Instagram geteilt hat, befindet sie sich derzeit in der 31. Schwangerschaftswoche.

Ex-Dschungelkönigin Jenny Frankhauser will einen Kaiserschnitt

Da stellt sich natürlich auch die Frage: Wird sie ihr Baby, das Damian heißen wird, auf natürlichen Weg zur Welt bringen oder soll es ein Kaiserschnitt werden?

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Die Antwort darauf lieferte die Halbschwester von Daniela Katzenberger (34) in einer Fragerunde auf ihrem -Profil: Jenny Frankhauser will einen Kaiserschnitt! Wie sie erklärt, sei die Entscheidung dafür von Anfang an vor allem ein Bauchgefühl gewesen.

Bruder Tobias Katzenberger leidet an Folgen seiner Geburt

Für sie viel wichtiger und schlussendlich entscheidend sei aber die Tatsache gewesen, dass ihr Bruder, Tobias Katzenberger (37), durch einen Sauerstoffmangel bei seiner (natürlichen) Geburt heute eine Behinderung habe.

Die werdende Mutter macht sich auch über die Größe des Babys Gedanken – und Sorgen. Jenny Frankhauser erklärt: "Weil Damian ganz nach seinem Papa kommt und der ein fast 5.000-Gramm-Baby war." Bei einer eigenen Körpergröße von 1,59 Meter könnte das aus ihrer Sicht doch etwas komplizierter werden...