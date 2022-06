Jenny Frankhauser: XXL-Babybauch über Nacht

Jenny Frankhauser ist schwanger - und teilt die Entwicklung ihres Bauches ganz offen mit ihren Followern.

Dass ein schwangerer Bauch wächst, ist nicht ungewöhnlich. Doch über das Ausmaß, das Jenny Frankhausers Bauch über Nacht angenommen hat, war das TV-Sternchen dann doch überrascht.

"Ich sehe richtig schwanger aus. Ich finde, dass ich schwangerer aussehe, als sonst", spricht die Schwester von Daniela Katzenberger in ihre Handykamera.

Bei ihrer Morgenroutine ist ihr offenbar aufgefallen, dass sich über Nacht einiges getan hat in ihrer Körpermitte: "Das Erste, was ich morgens mache, ist meinen Bauch einzuölen und dann kontrolliere ich, ob mein Bauchnabel schon völlig verschwunden ist oder doch noch rauskommt", erklärt sie den Followern in ihrer Instagram-Story.

"Sobald der Kleine da ist, wird das Ganze wieder abgespeckt"

Ende Mai gab sie ihren Fans bereits ein Gewichtsupdate. Damals war sie in der 21. Schwangerschaftswoche und hatte drei Wochen zuvor sechs Kilogramm mehr auf den Rippen gehabt.

"Ich schätze, jetzt nach dem Urlaub, so plus 486 Kilo", scherzte sie damals. Dass sie immer runder wird, brachte sie allerdings auch damals nicht aus der Ruhe: "Sobald der Kleine da ist, wird das Ganze wieder abgespeckt." Eilig habe sie es damit aber nicht, sie wolle vielmehr alles auf sich zukommen lassen und entspannt angehen.