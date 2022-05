Jenny Frankhauser zeigt riesigen Babybauch und plaudert über Gewichtszunahme

Jenny Frankhauser ist Dschungelkönigin, die Schwester von Daniela Katzenberger – und bald auch Mama. Die 29-Jährige erwartet ein Baby. Neben Geschlecht und Namen hat die sympathische Pfälzerin jetzt auch über ihr Gewicht in der Schwangerschaft gesprochen.

Sie hat es sich so sehr gewünscht, jetzt wird sie tatsächlich schon im Sommer zum ersten Mal Mama! Jenny Frankhauser und ihr Freund Steffen König erwarten Nachwuchs. Der Sender TLC begleitet das Promi-Paar in der Schwangerschaft, im Alltag und auch auf der Baustelle. Denn: Die beiden werden aus der gemeinsamen Wohnung ausziehen und bald ein Haus beziehen.

Schwanger von Freund Steffen König: Jenny Frankhauser zeigt Babykugel

Doch vorher ging's noch einmal in den Urlaub. Jenny und Steffen ließen in Dubai die Seele baumeln, aßen gut (und teuer) und gingen auf Shopping-Tour. Aber natürlich wurde auch am Pool relaxed und die stolze Babykugel bei einem Shooting perfekt in Szene gesetzt.

Sechs Kilo zugenommen: Jenny ist im sechsten Monat

Natürlich durfte auch die Kommunikation mit ihren Followern nicht fehlen. In einer Frage-Antwort-Runde äußerte sich Jenny Frankhauser über die Gewichtszunahme während der Schwangerschaft. Sie scherzte über ihren jetzt schon riesigen Babybauch: "Da waren es letztes Mal vor drei Wochen plus sechs Kilo. Ich schätze, jetzt nach dem Urlaub, so plus 486 Kilo." Aktuell ist die 29-jährige Schwester von Daniela Katzenberger im sechsten Monat. Der Embryo ist fast 30 Zentimeter groß und wiegt knapp 400 Gramm. "Er hat schon Haare und sein Gesicht ist quasi fertig entwickelt", verriet Jenny voller Vorfreude.

Die zusätzlichen, neuen Pfunde sollen aber schon bald wieder verschwinden, meinte Jenny Frankhauser: "Es ist für mich aber okay. Das gehört dazu, und sobald der Kleine da ist, wird das Ganze wieder abgespeckt."

Geschlecht und Name bekannt: Der Bub wird Damian heißen

Schon vor mehreren Tagen hatten Jenny Frankhauser und Steffen König über das Geschlecht des Babys gesprochen. Das Liebes-Paar verkündete stolz, dass es einen Jungen erwartet.

Und auch den Namen haben die beiden mit der Öffentlichkeit geteilt: Der Bub wird Damian Andreas König heißen. Andreas hieß Jennys verstorbener leiblicher Vater und ist zugleich der zweite Vorname von Steffen.