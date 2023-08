Schlappe für Heidi Klum: Studie kürt sie zum unbeliebtesten Promi in Deutschlands

Heidi Klum zählt zu den bekanntesten Promis Deutschlands, hat als eine der wenigen internationale Karriere gemacht. Doch einer Studie zufolge gehört sie auch zu den unbeliebtesten VIPs im Netz.

Heidi Klum kommt in Netz bei den Menschen offenbar nicht gut an.

Internationale Laufstege, eigene TV-Shows und Millionen auf dem Konto – Heidi Klum hat es aus dem beschaulichen Bergisch-Gladbach bis in die A-Riege Hollywoods geschafft.

Die "Germany's Next Topmodel"-Mama wohnt seit Jahren in den USA und führt ein glamouröses Jetset-Leben, zählt Stars wie Sophia Vergara, Ellen DeGeneres und Spice Girl Mel B zu ihren engen Freunden. Doch das Topmodel scheint nicht nur Bewunderer zu haben – ein Ranking präsentiert ein für Heidi Klum wenig schmeichelhaftes Ergebnis.

Heidi Klum laut Studie unbeliebt – Model-Kollegin kommt dagegen gut an

Das österreichische Website "casino.at" hat eine Studie zur Beliebtheit und Unbeliebtheit von Promis durchgeführt. "Hierfür wurde ein spezielles Tool genutzt, welches die Reaktionen von Usern auf Artikel zu den einzelnen Prominenten in verschiedene Kategorien wie 'lustig', 'traurig' oder auch 'positiv' und 'negativ' einteilt", erklärt das Unternehmen dazu.

Insgesamt 72 deutschsprachige VIPs wurden dabei genau unter die Lupe genommen. Für Deutschland führen zwei Topmodels jeweils die Liste der beliebten sowie der unbeliebten Promis an. Mit 55 Prozent positiver Reaktionen auf Beiträge kommt Claudia Schiffer bei vielen Menschen offenbar sehr gut an, gefolgt von DJ und Produzent Zedd (53 Prozent) und Lena Meyer-Landrut (38 Prozent). Heidi Klum führt hingegen die gegenteilige Liste an. Mit 22 Prozent negativer Reaktionen auf Beiträge zählt sie zu den unbeliebtesten Stars in Deutschland. Dicht dahinter liegen Carmen Geiss (21 Prozent) und Rapper Gzuz (19 Prozent).

Ebenfalls unbeliebt: Christoph Waltz ergeht es wie Heidi Klum

Die Studie von "casino.at" ermittelt auch die für Österreich und Schweiz unbeliebten und beliebten Promis. Im Negativ-Ranking liegt Schauspieler Christoph Waltz ganz vorne (34 Prozent), auf der positiven Seite führt DJ Van Snyder mit unglaublichen 99 Prozent.

Warum Heidi Klum bei vielen Menschen schlecht anzukommen scheint, wird in der Studie nicht aufgeklärt. Allerdings hat das Top-Model in der Vergangenheit viel Kritik erhalten, unter anderem von ehemaligen Kandidatinnen ihrer Show "Germany's Next Topmodel". Außerdem stören sich offenbar viele Fans an der Nackt-Offensive, welche die 50-Jährige in den sozialen Medien fährt. Erst vor wenigen Tagen zeigte sie sich auf Instagram mal wieder hüllenlos. Moderatorin Barbara Schöneberger sagte in ihrem Podcast "Mit den Waffeln einer Frau" dazu: "Sie zeigt es ja die ganze Zeit. Sie kann ihren Tagesablauf kaum noch mit Bikinioberteil bestreiten."

Anmerkung: In einer früheren Version dieses Artikels wurde die Studie zum Beliebtheitsranking der Promis fälschlicherweise dem österreichischen Unternehmen "Casinos Austria" zugesprochen. Dieses hat mit der Studie nichts zu tun. Wir haben den Fehler korrigiert.