Schlagerstar Michelle privat: Wie ist das Verhältnis zu Ex-Männern und Tochter?

Sängerin Michelle zählt zu den erfolgreichsten Schlagerkünstlern Deutschlands und tanzt 2022 bei "Let's Dance". Wann startete die Sängerin ihre Karriere? Was ist über ihr Privatleben, Familie und Tochter bekannt? Wie lautet ihr echter Name? Und wie ist das Verhältnis zum Ex?

Seit fast 30 Jahren steht Michelle bereits auf der Bühne. In ihrer Zeit als Schlagersängerin hat sie einiges erreicht, aber auch viele Tiefschläge verkraften müssen. Wie geht es ihr heute und wie tickt sie eigentlich privat?

Karriere von Michelle: Von diesem Schlagerstar wurde sie entdeckt

Bereits in ihrer Jugend begeisterte sich Michelle für die Musik. Bei einem Auftritt beim Südwestfunk Anfang der Neunziger wurde sie von Kristina Bach entdeckt. Sie vermittelte die Nachwuchssängerin an den Produzenten Jean Frankfurter. Der schrieb und produzierte den ersten Hit von Michelle, "Und heut’ Nacht will ich tanzen", mit dem sie 1993 ihren Durchbruch in der Schlagerszene feierte.

Michelle mit "Wer Liebe lebt" beim ESC 2001

So richtig berühmt wurde Michelle allerdings erst 2001. Damals konnte sie sich beim ESC-Vorentscheid mit ihrem Lied "Wer Liebe lebt" durchsetzen und trat für Deutschland in Kopenhagen an. Beim Eurovision Song Contest, damals noch Grand Prix Eurovision de la Chanson, belegte sie den achten Platz.

Bereits 1997 trat Michelle beim ESC-Vorentscheid an und landete auf dem dritten Platz. © IMAGO / United Archives

Schlaganfall, Depressionen, Fehlgeburt: Michelle erlebte eine schwere Zeit

Doch ihr kometenhafter Aufstieg hatte einen hohen Preis für Michelle. Ihre Karriere wurde immer erfolgreicher, es folgten viele Platten und zahlreiche Konzerte. In dieser Zeit gönnte sie ihrem Körper jedoch keine Auszeit. 2003 erlitt die Schlagersängerin vor einem Auftritt einen Schlaganfall. Mit welchen Folgen sie deshalb bis heute zu kämpfen hat, lesen Sie hier.

Aber auch psychisch litt Michelle. Sie bekam Depressionen und unternahm sogar einen Suizidversuch. "Die letzten Jahre waren sehr, sehr hart", erklärte sie 2012 im Gespräch mit " ". "Ich wünsche mir, dass die nächsten zehn Jahre die 'Super-Zehn-Jahre' werden."

Hundefriseur: Michelle eröffnet Salon

Michelle wurde, nachdem sie im Mai 2004 von ihrem Kindermädchen ohnmächtig in der Wohnung aufgefunden wurde, im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt. Grund für den Kollaps soll eine völlige Dehydrierung gewesen sein. Sie entschloss sich, sich aus der Showbranche zurückzuziehen. Zwischenzeitlich eröffnete Michelle einen Hundefrisör-Salon, der inzwischen wieder geschlossen ist.

Michelle bei Pflegeeltern aufgewachsen

Aber nicht nur ihre Zeit als Sängerin war für Michelle schwer, auch in ihrer Kindheit gab es persönliche Probleme. Mit neun Jahren wurde sie in eine Pflegefamilie gegeben, weil ihre Eltern sich nicht um sie kümmern konnten.

Schlagerstar Michelle hat sich mit ihren Eltern versöhnt

Doch heute hat sie ihrer Mutter und ihrem Vater vergeben, wie sie im Februar 2022 gegenüber "Bunte" erklärte: "Es fing an, als ich meine Mutter zwei Jahre vor ihrem Tod besuchte. Sie wog nur noch 35 Kilo, der Alkohol hatte sie sehr krank gemacht. [...] Ich hatte nie eine Mutter-Tochter-Beziehung zu ihr. Es war trotzdem eine sehr schöne Begegnung." Auch mit ihrem Vater hatte sie ein persönliches Treffen nach jahrelanger Funkstille. "Ich möchte frei sein. Das Leben kann morgen vorbei sein und ich will nicht, dass mein Vater stirbt und nicht weiß, dass ich ihm vergeben habe", sagte sie dazu.

Wie lautet der echte Name von Schlagersängerin Michelle?

Wie in der Schlagerbranche üblich, handelt es sich bei dem Namen "Michelle" um einen Künstlernamen. In Wirklichkeit heißt die Sängerin Tanja Gisela Hewer. Von ihrem Pseudonym Michelle wollte sie sich 2009 mit dem Album "Goodbye Michelle" eigentlich verabschieden. Das währte allerdings nicht lange, denn bis heute tritt sie unter diesem Namen auf.

Ex-Männer und Kinder: Das ist über Michelles Privatleben bekannt

Seitdem sie im Rampenlicht steht, steht auch das Liebesleben der Schlagersängerin im Fokus der Öffentlichkeit. Michelle war zweimal verheiratet, mit Sänger Albert Oberloher und Josef Shitawey. Aus beiden Ehen hat sie jeweils eine Tochter. Auch aus der Beziehung mit Schlagerkollege Matthias Reim ging ein gemeinsames Kind hervor. Marie Reim ist mittlerweile auch berühmt.

Michelle mit ihrem Ex-Mann Albert Oberloher. © BrauerPhotos / M.Nass

Michelle mit Ex-Mann Josef Shitawey. © BrauerPhotos / Dominik_Beckmann

Mit ihrem Ex Matthias Reim verstand sich Michelle eigentlich auch nach der Trennung 2001 sehr gut. Doch dann kam es zum Bruch, als sich die Schlagersängerin angeblich den Freund ihrer Tochter Marie gekrallt haben soll. Heute ist das Verhältnis aber wieder entspannter.

Michelle mit dem Schlagersänger Matthias Reim. © dpa

Zoff um Mann: Wie ist das Verhältnis zwischen Michelle und Tochter Marie Reim?

Längst haben sich Mutter und Tochter nach dem Zoff wieder ausgesprochen. Am 13. November 2021 trafen Michelle und Marie Reim bei der "Giovanni Zarrella Show" aufeinander. Michelle erklärte danach, wie stolz sie auf ihre Tochter sei. Auch Marie habe sich gefreut, dass ihre Mutter bei dem Auftritt dabei war.

Michelle mit Tochter Marie Louise Reim beim Echo 2018. © BrauerPhotos / J.Reetz

Hat Michelle noch Kontakt zu Ex-Freund Karsten Walter?

2018 sorgte Michelle mit ihrer Beziehung zu dem Sänger Karsten Walter für Furore. Das Ex-Mitglied der Band "Feuerherz" ist 21 Jahre jünger. Die Liebelei hielt allerdings nur wenige Monate. Im Oktober 2021 gab es dann aber bei "SWR Schlager - Die Show" zu einem Wiedersehen - oder auch nicht. Das Ex-Paar soll sich Backstage keines Blickes gewürdigt haben und auch auf der Bühne herrschte zwischen ihnen ein großer Abstand. Von daher ist es eher unwahrscheinlich, dass die beiden noch in Kontakt stehen. Karsten Walter steht übrigens für das GZSZ-Spin-off "Leon - Glaub nicht alles, was du siehst" vor der Kamera.

Michelle und Ex-Freund Karsten Walter. © BrauerPhotos / BMC

Liebesleben von Michelle: Deshalb hat sie aktuell keinen Freund

Nach den ganzen Schlagzeilen um Ex-Männer, Freunde und Affären von Michelle lässt es die Schlagersängerin momentan ruhig angehen und genießt ihr Single-Leben. Für einen Mann habe sie auch keine Zeit, wie sie im Februar 2022 gegenüber "Gala" verriet: "Im Moment passt ein Partner weder in mein Leben noch in meinen Kopf noch in mein Herz."

Künstliche Brüste: Michelle ließ sich Implantate entfernen

Vor über 20 Jahren hat sich Michelle die Brüste vergrößern lassen. Doch 2021 traf sie die Entscheidung, die Silikon-Implantate wieder entfernen zu lassen. "Die beste Entscheidung meines Lebens, ich habe mich danach so wohl gefühlt, wie seit 25 Jahren nicht mehr", sagte sie 2022 gegenüber "Bunte".

Michelle bei "Let's Dance" 2022: "Ich freue mich mega"

Ab dem 18. Februar ist Michelle ebenfalls in einer RTL-Show zu sehen. Sie tritt als Promi-Kandidatin bei "Let's Dance" 2022 an. Über ihre Teilnahme sagte sie vorab auf Instagram: "Was ihr erleben werdet, ist eine 1,56 Meter große, geballte, kleine süße Powerfrau, die alles geben wird und die wahrscheinlich einen Mega-Muskelkater haben wird."