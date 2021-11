Nach Streit um Mann: Michelle und Tochter Marie Reim reden Klartext

Mutter und Tochter haben sich endlich wieder angenähert. Schlagersängerin Michelle und Marie Reim haben sich versöhnt. Vorausgegangen war ein Streit um einen Mann, den Michelle ihrer Tochter ausgespannt haben soll.

Viele Monate herrschte Zoff zu Hause. Hat Michelle ihrer Tochter den Freund ausgespannt? Die erfolgreiche und beliebte Schlagersängerin, die ihr 30. Bühnenjubiläum feiert, bestreitet das. Dennoch war das Familienband lange nicht stark genug. Michelle und Marie (gemeinsame Tochter mit Matthias Reim) verkrachten sich.

Michelle und Marie Reim: Streit zwischen Mutter und Tochter

Doch jetzt stehen alle Zeichen auf Versöhnung. Der Friede ist wieder eingezogen beim starken Mutter-Tochter-Gespann. Hinter den Kulissen der "Giovanni Zarrella Show", die in München produziert wurde, haben sich die Sängerinnen getroffen. Beide traten in der ZDF-Sendung auf. Die Funkstille ist vorbei, wie Marie gegenüber erklärt: "Wir nehmen uns wieder viel Zeit füreinander, das tut uns beiden gut. Ich habe das sehr vermisst."

"Wir haben uns ausgesprochen"

"Zwischen Marie und mir ist alles wieder gut. Wir haben uns ausgesprochen. Ich bin so stolz auf meine Tochter! Ich war aufgeregter als sie vor ihrem Auftritt. Sie sah so toll aus. Dieses Mädel gehört einfach auf die Bühne und ich glaube, dass sie mal eine ganz Große wird", so Michelle zu "Bild".

Und auch Marie Reim ("Ich bin so verliebt") findet: "Es ist ein schönes Gefühl, wenn man vor einem großen TV-Auftritt eine Mama dabei hat, mit der man sich gemeinsam vorbereiten kann. Man teilt die Aufregung und die Freude. Meine Mama hat so viel Erfahrung in ihrem Job, da kann ich mir manches abgucken und lernen."