Schlagersängerin Michelle: Abstand zu Ex Karsten Walter  und ein "Das war's"

Aufregung bei den Fans von Schlagersängerin Michelle. Die sympathische Blondine, die im kommenden Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum feiert, kündigt an: "Das war's." Und: Vor wenigen Tagen traf sie bei einer Show-Aufzeichnung in München auf ihren Exfreund Karsten Walter...

Vor drei Jahren verliebte sich Schlager-Star Michelle (49) in den 21 Jahre jüngeren Karsten Walter (Ex-Sänger der Band Feuerherz). Doch schon nach drei Monaten erklärten die beiden im Herbst 2018 die Beziehung für gescheitert. Michelle damals auf Instagram: "Manchmal kommt es im Leben anders, als man denkt. Ich möchte es auch nicht vorenthalten. Karsten und ich haben uns getrennt. Wir haben uns beide entschieden, die besseren Freunde zu bleiben. Das waren wir und werden es immer sein."

SWR-Schlagershow: Michelle und Karsten Walter "auf großen Abstand bedacht"

Doch von einem freundschaftlichen Verhältnis ist heute womöglich kaum noch etwas übrig. Am vergangenen Freitag wurde in München die Musiksendung "SWR Schlager - Die Show" aufgezeichnet. Michelle und Karsten Walter sollen sich dabei keines Blickes gewürdigt haben. Ein Produktionsmitarbeiter zur AZ: "Man war auf großen Abstand bedacht. Niemand wollte Michelle und Karsten, der mit seiner neuen Partnerin auftrat, in eine unangenehme Situation bringen." Als sich zum Ende der von Beatrice Egli moderierten Sendung die prominenten Gäste noch einmal gemeinsam auf der Bühne versammelten, verkroch sich Karsten direkt in die hintere Ecke – Michelle performte im Konfettiregen.

Abschlussbild: Hinten links steht Karsten Walter, während Michelle noch singt © SWR/Kimmig/Wolfgang Breiteneicher

Karsten Walter hat eine neue Freundin und ist verlobt

Karsten Walter, der mittlerweile solo auftritt, war mit seiner Verlobten Marina Marx nach München gereist. Beide performten ihren Song "Fahr zur Hölle". Wenig später sang seine Ex Michelle "Vorbei, vorbei" auf der gleichen SWR-Bühne. Beides Songtitel, die unmissverständlich sind!

Verliebt und verlobt: Karsten Walter und seine Marina Marx © SWR/Kimmig/Wolfgang Breiteneicher

Interviews lehnte Michelle nach der Aufzeichnung und dem Aufeinandertreffen mit Karsten und Marina strikt ab. Und auch Tage danach will die 49-Jährige nicht sprechen. Sowohl Michelle als auch Karsten Walter ließen eine AZ-Anfrage unbeantwortet. Dafür äußert sich Michelle jetzt auf Instagram und geht einen radikalen Schritt.

Michelle löscht sämtliche Instagram-Fotos: "Das war's"

Michelle löscht sämtliche Fotos auf der Social-Media-Plattform. Womöglich steckt ein aktuell sehr beliebter Marketing-Schachzug dahinter. Schon Pietro Lombardi und Helene Fischer hatten ihre Accounts vor Kurzem auf Null gesetzt, um Mega-Aufmerksamkeit zu erhaschen und dann neue Musik anzukündigen. Fans von Michelle hoffen zum 30. Bühnenjubiläum auf neue Lieder und können "Ich hoffe, das ist der Titel deines neuen Songs", lautet ein Fan-Kommentar. Andere sehnen sich nach einer Auflösung und sorgen sich um Michelle: "Was ist passiert?"

"SWR Schlager – Die Show" mit Moderatorin Beatrice Egli wird am 30. Oktober um 20.15 Uhr im SWR ausgestrahlt. Weitere Gäste sind Marianne Rosenberg, Vincent Gross, Luca Hänni, Ben Zucker, Voxxclub und DJ Ötzi.