Kerstin Ott: Liebesbotschaft von Giovanni Zarella

Bereits zum zweiten Mal hat Giovanni Zarrella die deutsche Schlager-Elite zu seiner ZDF-Show geladen. Mit dabei war auch Kerstin Ott, die von dem ehemaligen "Bro'Sis"-Sänger hinter den Kulissen liebevoll begrüßt wurde.

Als Gastgeber einer großen Unterhaltungsshow muss man viel beachten, um seinen Gästen auch die nötige Aufmerksamkeit zu bieten. Dass Giovanni Zarrella in seiner ZDF-Sendung offenbar einen guten Job macht, hat jetzt Kerstin Ott auf Instagram präsentiert.

Nachricht an Kerstin Ott: "Hab dich so gern"

Die Sängerin war am Samstagabend zu "Die Giovanni Zarrella Show" geladen. Noch bevor sie auf die Bühne trat, wartete in ihrer Garderobe eine süße Überraschung auf sie: Giovanni Zarrella hatte ihr eine liebevolle Nachricht hinterlassen.

"Mein Kerstin Schatz", lauten die ersten Zeilen des Sängers an seine Kollegin. Damit bedankt er sich, dass Kerstin Ott ihn in seiner Sendung unterstützt. "Hab dich so gern", steht am Ende handschriftlich geschrieben, wie die "Die immer lacht"-Interpretin auf Instagram zeigt.

Kerstin Ott begeistert von Liebesbotschaft

Kerstin Ott scheint sich über die persönliche Nachricht sehr gefreut zu haben. "So fühlt es sich an, wenn man bei Giovanni in der eigenen Garderobe ankommt. Ich hab dich auch lieb", schreibt sie dazu.

Fans der Sängerin sind beeindruckt von Giovanni Zarrella und bezeichnen ihn als "Gentleman". "So ist er der Giovanni. Ein herzensguter Mensch", schreibt der Kommentar eines Followers dazu. Bei so viel Liebe wird Kerstin Ott den Ex-"Bro'Sis"-Sänger bestimmt weiterhin gern unterstützen.