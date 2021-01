Sam Dylan privat: Wie läuft es mit Freund Rafi Rachek?

Seit seinem Auftritt in "Prince Charming" hat sich Sam Dylan im Trash-TV einen Namen gemacht. Jetzt darf er auch als Nachrück-Kandidat an der Dschungelshow teilnehmen. Wie lebt er eigentlich privat und wie läuft die turbulente Beziehung zu Freund Rafi Rachek?

Sam Dylan wird in der Dschungelshow als Ersatz für Nina Queer auftreten.

Wenn Sam Dylan in einer Reality-VIP-Show auftaucht, kann es schon mal ordentlich knallen. Der TV-Star ist ein Freund der klaren Worte und schreckt dabei auch nicht vor Konfrontationen zurück. Wie wurde er eigentlich berühmt? Mit welchen VIPs feiert er gerne? Wie läuft es privat mit Freund Rafi Rachek?

In diesen Shows war Sam Dylan bereits zu sehen

Seinen ersten großen TV-Auftritt hatte Sam Dylan in der schwulen Dating-Show "Prince Charming" und buhlte gegen zahlreiche Single-Männer um Nicolas Puschmann. Doch nach einigen Folgen verließ er die Sendung freiwillig.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Im Sommer 2020 trat er mit Trash-VIPs wie Willi Herren, Kate Merlan, Georgina Fleur und Jürgen Milski in der Show "Kampf der Realitystars" an und schaffte es sogar bis ins Finale. Diesen Erfolg krönte er kurze Zeit später mit einem Kampf bei "Das große Sat.1 Promiboxen" gegen Influencer Serkan Yavuz, den er allerdings verlor.

Sam Dylan trifft in Dschungelshow auf Lars Tönsfeuerborn

Ab dem 15. Januar ist Sam Dylan in der Dschungelshow zu sehen und trifft dort sogar auf einen alten Konkurrenten. Lars Tönsfeuerborn konnte bei "Prince Charming" das Herz von Nicolas Puschmann erobern. Mittlerweile sind die beiden aber wieder getrennt, was Sam Dylan wenig überraschte. In seiner Instagram-Story bezeichnete er die Beziehung im November 2020 als "Fake".

So hat Sam Dylan seinen Freund Rafi Rachek kennengelernt

Obwohl Sam Dylan bei "Prince Charming" leer ausging, hat er seinen persönlichen Prinzen in Reality-TV-Star Rafi Rachek gefunden. Dieser suchte bei "Die Bachelorette" 2018 eigentlich noch nach seiner Traumfrau, offenbarte aber ein Jahr später bei "Bachelor in Paradise" seine Homosexualität.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kennengelernt haben sie sich über eine gemeinsame Freundin, das Ex-Bachelor-Babe Jade Übach. "Unser erstes Date war mit Jade, wir waren auf der Kirmes gewesen. Wir hatten wie immer viel Spaß und auch ein bisschen getrunken", erzählte das Paar Anfang 2020 im Interview mit " ". Dabei soll es auch zu einem ersten Kuss gekommen sein.

Krawallige Beziehung zwischen Sam Dylan und Rafi Rachek

Wer Sam Dylan und Rafi Rachek in den sozialen Medien folgt, dem wird wahrscheinlich nicht so schnell langweilig werden. Das Paar führt eine sehr turbulente Beziehung, in der Streitereien auch mal auf Instagram ausgetragen werden. Im November 2020 fetzten sie sich öffentlich, als Sam Dylan mit BFF Georgina Fleur im Dubai-Urlaub für Dauer-Schlagzeilen sorgte.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Beim gemeinsamen Versöhnungs-Trip nach Gran Canaria ließen es Sam und Rafi im Dezember 2020 dann allerdings zu heftig krachen und wurden aus ihrem Hotel geworfen. Auch das wurde mit den Fans auf Instagram geteilt.