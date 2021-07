Liebes-Comeback bei Rafi Rachek und Sam Dylan

Die beiden Reality-TV-Stars Sam Dylan und Rafi Rachek haben wieder zueinander gefunden. Das haben sie bei Instagram bestätigt. Für Dylan gab es auch ein besonderes Geschenk.

Im Mai wurde bekannt, dass Sam Dylan (30) und Rafi Rachek (31) sich getrennt hatten. Jetzt sind sie wieder zusammen. Das haben die Reality-TV-Stars auf ihren Instagram-Kanälen verraten. Beide posteten mehrere Bilder von sich vor einem Schloss. Dylan, der als Überraschung dorthin gebracht worden war und sich als Prinz verkleidete, führt in einer Instagram Story aus: "Wir sind wieder ein Paar."

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert

Er bezeichnete die Aktion als "mit das schönste Date überhaupt" und erzählte zudem, dass er von Rachek ein Auto geschenkt bekommen habe. Wie es zum Liebes-Comeback gekommen sei, wolle er seinen Fans zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal genau erklären.

Rachek ging vor Dylan auf die Knie

Rachek habe "irgendwie Herzklopfen", erklärte er in einer seiner Stories und er glaube, dass es "ein besonderer Tag" werde. Auf einem der veröffentlichten Fotos ist zu sehen, wie der Reality-Star vor Dylan auf ein Knie geht. , dass es ja eigentlich "nicht so mein Ding" sei, "für andere auf die Knie zu gehen". Dies mache er nur "für eine ganz bestimmte Person". Er habe "ab und an eine holprige Art" an sich, jetzt wisse er aber genau, was er wolle "und darum wollte ich Sam heute auch diese Überraschung machen. Ich hoffe er nimmt sie an..."

"Jaaaaaaaaaaa. Zu jeder weiteren Minute in meinem Leben mit dir", , in dem der 30-Jährige die gleichen Bilder teilt. Ihm sei klar geworden, dass er nur Rachek wolle: "Und heute hat Rafi mir eine der schönsten Überraschungen überhaupt gemacht." Dylan sei "grad einfach nur überglücklich". Zudem setzte er Hashtags wie #fürimmerundewig.

Vor ihrer Trennung im Mai waren die beiden rund zwei Jahre lang zusammen. Ihre Beziehung machten sie Ende 2019 öffentlich. Die beiden sind vor allem aus unterschiedlichen Reality-TV-Formaten bekannt. Rachek nahm unter anderem bereits an "Bachelor in Paradise" und "Die Bachelorette" Teil, Dylan an "Prince Charming" und "Kampf der Realitystars".