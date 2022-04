Sam Dylan im Bett mit Sharon Stone: "In Hollywood muss man sich hochschlafen"

Was treibt denn Sam Dylan aktuell in Los Angeles? Laut eigener Aussage hat er ein Vorsprechen für eine Produktion. Dabei ist er direkt im Bett von Hollywoodstar Sharon Stone gelandet.

"Oh mein Gott, ich bin einfach in Hollywood aufgewacht", freut sich Sam Dylan in seiner . Der Trash-TV-Star, der durch Auftritte in "Prince Charming" und "Kampf der Realitystars" bekannt wurde, will seine internationale Karriere vorantreiben. Doch was hat Superstar Sharon Stone damit zu tun?

Sam Dylan plant Karriere in Hollywood: "Ich habe ein Vorsprechen"

Sam Dylan hat offenbar Großes vor, wie er in dem Clip seinen Fans und Followern verkündet. "Ich habe ja auch ein Vorsprechen", erklärt er seinen USA-Trip. "Bitte drückt mir die Daumen, dass ich vielleicht demnächst einen Hollywoodfilm mache. Es steht so viel an." Beim Schwenk der Kamera gibt der TV-Promi plötzlich einen Blick auf seine prominente Bettnachbarin preis. Dabei handelt es sich tatsächlich um Sharon Stone, bekannt aus Blockbustern wie "Basic Instinct", "Casino" und "Schneller als der Tod".

Was macht Sharon Stone im Bett mit Sam Dylan?

Die Sex-Ikone der Neunziger Jahre, die 1996 sogar für einen Oscar nominiert war, winkt lediglich kurz in die Kamera. Wie es zu dieser Begegnung gekommen ist, klärt Sam Dylan nicht auf, schwärmt aber von der Schauspielerin. "Es ist richtig Hollywood. Sharon Stone liegt schon neben mir." Eine kleine Spitze zu dieser Szene kann er sich nicht verkneifen. "Auch in Hollywood muss man sich hochschlafen, aber ich weiß das und ich werde mein Bestes tun. Irgendwas muss man für die Karriere tun", witzelt er darüber.

Was Ex-Bachelorette-Boy Rafi Rachek wohl über die Bettbekanntschaft von Sam Dylan hält? Zwar hat er sich noch nicht öffentlich dazu geäußert, es dürfte ihm aber höchstwahrscheinlich nichts ausmachen. Immerhin sind die beiden schwulen TV-Stars seit über zwei Jahren ein Paar und planen aktuell eine Sendung über die Adoption eines gemeinsamen Babys.

Für welche Produktion (TV, Werbung, Kino) Sam Dylan vorsprechen will, ist bislang nicht bekannt. In seiner Instagram-Story zeigt er sich am "Walk of Fame" in Hollywood und gibt Einblicke in das luxuriöse Anwesen, in welches er gemeinsam mit Sharon Stone untergebracht ist. Ob die beiden vielleicht bald gemeinsam vor der Kamera stehen werden?