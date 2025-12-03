Am Samstag (6. Dezember) ist es so weit: Thomas Gottschalk nimmt final Abschied von RTL und seiner TV-Karriere. Aufgrund seiner Krebserkrankung wird er nur als Beobachter an "Denn sie wissen nicht, was passiert" teilnehmen – und nicht als Kandidat. Wer wird den Showmaster ersetzen?

Thomas Gottschalk entert ein letztes Mal die ganz große TV-Bühne. An der Seite von Barbara Schöneberger und Günther Jauch präsentiert er am Samstagabend (6. Dezember) "Denn sie wissen nicht, was passiert!". Die Show wird mit Spannung erwartet, denn es wird der erste Auftritt seit Bekanntwerden seiner schweren Krebserkrankung. Eins steht bereits vorab fest: Diese Sendung wird anders werden als zuvor.

Ersatz-Kandidat in "Denn sie wissen nicht, was passiert!": Das sagt RTL

Da der legendäre Showmaster aufgrund seiner gesundheitlichen Situation – er wurde in den vergangenen Monaten zweimal operiert und bestrahlt – nicht aktiv an der RTL-Show teilnehmen wird, muss nun ein Ersatz her. Schöneberger und Jauch können "Denn sie wissen nicht, was passiert!" schließlich nicht zu zweit bewältigen, da die Show auf drei Protagonisten ausgelegt ist. Die AZ hat bei RTL nachgefragt, wer für Thomas Gottschalk einspringen wird. Die Verantwortlichen wollen sich jedoch (noch) nicht in die Karten schauen lassen. Ein Sprecher teilt mit: "Man muss sich überraschen lassen."

Wer den Platz von Thomas Gottschalk übernimmt, ist offen – doch an möglichen Anwärtern fehlt es gewiss nicht. 2022 stand bereits Oliver Pocher als Ersatz parat, als der Entertainer aufgrund vom "Wetten, dass..?"-Finale RTL nicht zur Verfügung stand. Pocher ist aber seit Längerem schon kein RTL-Gesicht mehr. Auch Giovanni Zarrella war damals als Gottschalk-Ersatz angefragt, musste aber kurzfristig aufgrund einer Corona-Infektion absagen. Vielleicht bekommt der Schlagerstar nun eine neue Chance.

Seit Jahren ein eingespieltes Trio: Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk. © RTL/Stefan Gregorowius

Pocher, Zarrella oder doch Raab: Wer für Thomas Gottschalk einspringen könnte

RTL könnte sich aber auch dafür entscheiden, am Samstagabend einen wahren TV-Knüller abzuliefern. Stefan Raab ist immerhin seit seinem öffentlichen Comeback fest beim Sender unter Vertrag und präsentiert mehrere eigenen Shows. An der Seite von Barbara Schöneberger, Günther Jauch und auch Thomas Gottschalk wären damit vier der größten Showstars Deutschland versammelt. Und Raab würde gut in das anarchische Konzept des Formats passen, er ist schließlich für seine spontane und manchmal etwas impulsive Art bekannt.

Was am Samstag in der RTL-Primetime tatsächlich passieren wird, bleibt bis dahin geheim. Damit erleben die Zuschauer das, was der Titel verspricht: "Denn sie wissen nicht, was passiert!"