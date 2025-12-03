Letzter RTL-Auftritt für Thomas Gottschalk: Sender trifft harte Entscheidung

Thomas Gottschalk will einen letzten großen TV-Auftritt feiern: Trotz seiner schweren Krebserkrankung wird er am Samstag für die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" vor der Kamera stehen. Wie der Sender nun klarstellt, wird es aufgrund der gesundheitlichen Situation des Showmasters große Änderungen in dem Format geben.

Am Samstag (6. Dezember) will Thomas Gottschalk ein letztes Mal bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!" vor der Kamera stehen. Doch der Abschied endet mit einem Knall, denn der Showmaster hat nur wenige Tage vor der Show seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Die Show werde auch regulär mit Gottschalk, Jauch und Schöneberger stattfinden, teilt RTL der AZ mit. Es sei der ausdrückliche Wunsch von Thomas Gottschalk gewesen, trotz seiner Krebs-Erkrankung aufzutreten. "Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite", so RTL.

Wegen Krebs-Erkrankung: Änderung bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

Jedoch wird es eine deutliche Änderung aufgrund des Gesundheitszustandes von Thomas Gottschalk geben. Der Showmaster wird nicht selbst an den Spielen teilnehmen, wie Programmchefin Inga Leschek mitteilt. "Es wird eine großartige Party für ihn, auf die er als Gast kommt und alles genießen kann", sagt sie zu RTL. "Er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert. Und ich glaube, es wird total schön für ihn."

Keine Live-Übertragung: RTL zieht für Thomas Gottschalk Konsequenzen

Die Diagnose von Thomas Gottschalk hat allerdings noch weitere Konsequenzen. Wie RTL der AZ verraten hat, werde die Sendung am Samstag nicht wie gewohnt live gesendet, sondern "leicht zeitversetzt" produziert. Das bedeutet, dass "Denn sie wissen nicht, was passiert!" am Samstag dieses Mal vor 20.15 Uhr aufgezeichnet wird. Somit kann im Notfall in den Sendungsverlauf eingegriffen werden, ohne dass es das Publikum vor den heimischen TV-Bildschirmen bemerkt. Dennoch sei geplant, die Aufzeichnung möglichst "live on tape" auszustrahlen – also ohne nachträgliche Bearbeitung.