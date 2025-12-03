AZ-Plus
  • Startseite
  • Promis
  • Letzter RTL-Auftritt für Thomas Gottschalk: Sender trifft harte Entscheidung

Letzter RTL-Auftritt für Thomas Gottschalk: Sender trifft harte Entscheidung

Thomas Gottschalk will einen letzten großen TV-Auftritt feiern: Trotz seiner schweren Krebserkrankung wird er am Samstag für die RTL-Show "Denn sie wissen nicht, was passiert!" vor der Kamera stehen. Wie der Sender nun klarstellt, wird es aufgrund der gesundheitlichen Situation des Showmasters große Änderungen in dem Format geben.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 11  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Thomas Gottschalk (li.), Barbara Schöneberger und Günther Jauch wollen ein letztes Mal gemeinsam "Denn sie wissen nicht, was passiert" präsentieren.
Thomas Gottschalk (li.), Barbara Schöneberger und Günther Jauch wollen ein letztes Mal gemeinsam "Denn sie wissen nicht, was passiert" präsentieren. © RTL / Frank W. Hempel

Am Samstag (6. Dezember) will Thomas Gottschalk ein letztes Mal bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!" vor der Kamera stehen. Doch der Abschied endet mit einem Knall, denn der Showmaster hat nur wenige Tage vor der Show seine Krebsdiagnose öffentlich gemacht. Die Show werde auch regulär mit Gottschalk, Jauch und Schöneberger stattfinden, teilt RTL der AZ mit. Es sei der ausdrückliche Wunsch von Thomas Gottschalk gewesen, trotz seiner Krebs-Erkrankung aufzutreten. "Auch Günther Jauch und Barbara Schöneberger unterstützen diesen Weg mit voller Überzeugung und stehen Thomas Gottschalk mit großem Respekt und echter Vorfreude zur Seite", so RTL.

Wegen Krebs-Erkrankung: Änderung bei "Denn sie wissen nicht, was passiert!"

Jedoch wird es eine deutliche Änderung aufgrund des Gesundheitszustandes von Thomas Gottschalk geben. Der Showmaster wird nicht selbst an den Spielen teilnehmen, wie Programmchefin Inga Leschek mitteilt. "Es wird eine großartige Party für ihn, auf die er als Gast kommt und alles genießen kann", sagt sie zu RTL. "Er muss nicht arbeiten, er kriegt alles präsentiert. Und ich glaube, es wird total schön für ihn."

Keine Live-Übertragung: RTL zieht für Thomas Gottschalk Konsequenzen

Die Diagnose von Thomas Gottschalk hat allerdings noch weitere Konsequenzen. Wie RTL der AZ verraten hat, werde die Sendung am Samstag nicht wie gewohnt live gesendet, sondern "leicht zeitversetzt" produziert. Das bedeutet, dass "Denn sie wissen nicht, was passiert!" am Samstag dieses Mal vor 20.15 Uhr aufgezeichnet wird. Somit kann im Notfall in den Sendungsverlauf eingegriffen werden, ohne dass es das Publikum vor den heimischen TV-Bildschirmen bemerkt. Dennoch sei geplant, die Aufzeichnung möglichst "live on tape" auszustrahlen – also ohne nachträgliche Bearbeitung.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
11 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Kritischer Beobachter vor 3 Stunden / Bewertung:

    Thomas Gottschalk hat über 2 Jahrzehnte TV Geschichte geschrieben und aus einer netten Idee eine glanzvolle Samstagabend Unterhaltung gemacht.
    Ein würdiger Abschied vom TV sei ihm von Herzen gegönnt. Genauso wie alle Genesungswünsche. Für hämische Kommentare ist jetzt weder die Zeit, noch der Platz.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • brauxtnix am 01.12.2025 16:36 Uhr / Bewertung:

    Er kanns nicht lassen und denkt immer noch, ohne ihn geht Fernsehen nicht. Das ist schon bedenklicher Altersstarrsinn. Soll sich lieber um seine Gesundheit kümmern.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni am 01.12.2025 18:36 Uhr / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von brauxtnix

    Der Sender entscheidet doch wen sie senden, nicht derjenige der vor der Kamera steht,
    oder stehen möchte.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.