Wiedersehen von Prinz Harry und König Charles: Warum es wirklich keine Beweisfotos gibt

Über das Wiedersehen zwischen König Charles und Prinz Harry sind inzwischen einige Infos durchgesickert. Offizielle Beweisfotos gibt es (bislang) aber keine. In der AZ erklärt eine Royal-Expertin, was wirklich dahintersteckt.

Vor Kurzem kam es im Highgrove House zum Wiedersehen zwischen König Charles (77) und Prinz Harry (41). Der abtrünnige Royal hatte dem königlichen Landsitz einen Besuch abgestattet. Mit dabei waren auch Herzogin Meghan (44) sowie die Kinder Archie (7) und Lilibet (5). Wieso wussten zuvor nur wenige Menschen Bescheid? Und warum gibt es (bislang) keine Fotos von dem Familientreffen? Die AZ hat bei einer Royal-Expertin nachgehakt.

Treffen von Prinz Harry und König Charles: "Komplett geheim"

Ein einstündiges Wiedersehen, "unterkühlte Stimmung" und eine Herzogin Meghan, die weitestgehend "außen vor" blieb: Das weiß man bislang über das königliche Familientreffen im Highgrove House.

"Bemerkenswert ist, dass es davon noch nicht einmal Paparazzi-Fotos gibt", meint Royal-Expertin Annelie Malun zur AZ. "Es ist komplett geheim geblieben. Es gab lediglich die Bestätigung vonseiten des Palastes, dass es ein Treffen gegeben hat. Es waren auch nur wenige Menschen eingeweiht."

Nach den vielen Vertrauensbrüchen durch Harry und Meghan spricht das eine deutliche Sprache, so Annelie Malun: "Dieses Treffen war ganz klar ein Vertrauenstest. Es wurde (bisher) auch nichts von den Sussexes geleakt. Dass das (bisher) nicht passiert ist, zeigt, dass gerade Prinz Harry klar geworden ist, wie fragil das alles (noch) ist. Es ist eine klitzekleine Annäherung. Und es soll auch zeigen: So ein Treffen kann privat bleiben und braucht keine große Security."

Herzogin Meghan und Prinz Harry haben das Vertrauen vom Königshaus oft verletzt. Über das neueste Familientreffen hüllen sie sich bislang in Schweigen. © imago/Zuma Press Wire

Nicht nur Prinz Harry hatte seine Ehefrau zu dem Treffen mitgebracht. Wie mehrere Quellen bestätigen, soll auch Königin Camilla vor Ort gewesen sein. "Obwohl Prinz Harry in 'Spare' Camilla stark angegriffen hatte", weiß Annelie Malun. "Ich bin der Meinung, dass Königin Camilla ihren Mann bei diesem Treffen unterstützen wollte." Prinz William und Prinzessin Kate waren zum Zeitpunkt des Wiedersehens hingegen auf einem Polo-Turnier: "Von dieser Seite gibt es also keine Annäherung", so die Royal-Expertin.

Annelie Malun ist Royal-Expertin in der ARD und moderiert dort den Podcast "Annelies Royale Welt". Mit der AZ teilt sie ihr Insiderwissen. © SWR/Torsten Silz

"Geräuschlose" Familientreffen: Herzogin Meghan auffallend zurückhaltend

Auch vom Familientreffen in Althorpe gibt es keine Aufnahmen, wie Annelie Malun in der AZ erklärt. Prinz Harry hatte dort seinem Onkel, dem Earl of Spencer, einen Besuch abgestattet – zusammen mit Meghan und den Kindern: "Zwei Tage lang. Auch dieses Treffen ist geräuschlos, ohne öffentliche Fotos passiert", weiß die Royal-Expertin.

Bis auf seine beruflichen Termine flog Prinz Harry in England also weitestgehend unter dem Radar. Und wie verhielt sich Herzogin Meghan? "Sie ist auf keiner Veranstaltung von Prinz Harry aufgetaucht, sondern sie hat ihn nur mit den Kindern abgeholt, um dann weiter nach Althorpe/Highgrove zu fahren", erklärt Annelie Malun abschließend in der AZ.