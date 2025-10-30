Prinz Harry und Meghan ausgebuht: Erniedrigung während XXL-Event

Prinz Harry und Herzogin Meghan machten während eines Dates eine sehr unschöne Erfahrung. Das Paar wurde in aller Öffentlichkeit ausgebuht. Die Reaktion der beiden fiel eindeutig aus...

Die Wogen zwischen Prinz Harry (41), seiner Frau Herzogin Meghan (44) und dem Rest der britischen Königsfamilie sind nach wie vor nicht geglättet. Noch immer herrscht Eiszeit zwischen den zerstrittenen Parteien – daran konnte auch ein Treffen zwischen König Charles (76) und Harry nichts ändern. Auch in den USA, wo die beiden eine neue Heimat gefunden haben, ist ihnen nicht jeder wohlgesonnen. Das zeigte sich jetzt während eines Sport-Events.

Herzogin Meghan und Prinz Harry ausgebuht: Wie kam es dazu?

Prinz Harry und Herzogin Meghan besuchten am 28. Oktober ein Baseball-Spiel in Los Angeles. Es spielten die "Toronto Blue Jays" gegen die "Los Angeles Dodgers". Harry und seine Frau wollten eine aufregende "Date-Night" genießen, wie Meghan in einer Instagram-Story zur Schau stellt. Das Paar schien die gemeinsame Zeit auch durchaus zu genießen – doch dann mussten sich die Zweifach-Eltern auf der Zuschauertribüne laute Buh-Rufe gefallen lassen.

Meghan und Harry auf der "Fan Cam": Ausgebuht in aller Öffentlichkeit

Ein auf TikTok veröffentlichtes Video zeigt die Szenerie. Prinz Harry und Herzogin Meghan erschienen beim Baseball-Match auf der sogenannten "Fan Cam" – sie waren also auf einem großen Bildschirm während des Spiels zu sehen. In dem Moment gaben viele Zuschauer laute Buh-Rufe von sich.

Es wurde also schnell deutlich, dass so mancher Besucher des Baseball-Spiels kein allzu großer Fan der beiden ist.

Meghan und Harry ausgebuht: Eindeutige Reaktion des Paares

Doch wie reagierten Prinz Harry und Herzogin Meghan auf die deutlichen Laute des Missfallens? Meghan schmunzelte vor sich hin, während ihr Mann lauthals loslachte. Ob man das Verhalten als Reaktionen der Verlegenheit deuten kann? Ganz unwahrscheinlich ist das wohl nicht.

Herzogin Meghan und Prinz Harry während des Baseball-Spiels zwischen den "Los Angeles Dodgers" und den "Toronto Blue Jays" am 28. Oktober. © imago/Imagn Images

Klar ist, glücklich dürfte das Paar über die Buh-Rufe nicht gewesen sein. Trotzdem – so scheint es – ließen sich Harry und Meghan ihre Laune nicht allzu lange trüben.

Prinz Harry jubelt während des Baseball-Spiels zwischen den "Los Angeles Dodgers" und den "Toronto Blue Jays" euphorisch in die Kamera. Seine Frau Meghan und er ließen sich – trotz Buh-Rufe – die gute Laune nicht nehmen. © Instagram/meghan

In ihrer Instagram-Story zeigt Meghan viele herzerwärmende Momente zwischen ihr und ihrem Liebsten. In einem Moment kicherte die 44-Jährige glücklich vor sich hin, als Harry sie beim Hot-Dog-Essen filmte. Im nächsten rief der Bruder von Prinz William (43) – auf der Tribüne sitzend – euphorisch in die Kamera: "Let's Go!" Das Spiel zwischen den "Los Angeles Dodgers" und den "Toronto Blue Jays" scheint ihn gut unterhalten zu haben.