Beim Yacht-Urlaub im Bikini: Neue Fotos von Prinzessin Diana aufgetaucht

Zwei neue Bilder der verstorbenen Prinzessin Diana entzücken gerade die Royal-Fans. Der Mitbegründer von Valentino hat Fotos der Mutter von Prinz William und Prinz Harry auf Instagram geteilt.

Diana, 1996, vor einer Paparazzi-Horde. Die "Königin der Herzen" starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall.

Sie war eine Mode-Ikone, hochrangiges Mitglied der britischen Königsfamilie und eine liebende Mutter. Diana war aber auch die meistfotografierte Frau der Welt und deshalb ständig auf der Flucht vor Paparazzi.

Auf einer Yacht im Mittelmeer konnte sie sich frei und unbeobachtet fühlen, wie jetzt veröffentlichte Fotos aus 1990 von Lady Diana zeigen. Giancarlo Giammetti, der heute 82-jährige Mitgründer des Modehauses Valentino, hat Bilder auf Instagram geteilt.

Lady Diana mit Valentino auf einer Yacht

Darauf ist die damalige Prinzessin von Wales mit eckiger, dunkler Sonnenbrille, einem Bikini sowie einem violetten Hemd zu sehen, das locker vor dem Bauch zusammengeknotet ist. Außerdem genießt sie auf der Yacht einen Drink. Ebenfalls anwesend: Modeschöpfer Valentino und der Prinz von Preslav. Die Fotos sind 1990 entstanden, also zwei Jahre vor Dianas Trennung von Thronfolger Prinz Charles.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

Private Fotos von Prinzessin Diana sind 30 Jahre alt

Der italienische Modeschöpfer teilt mit der Öffentlichkeit auch ein Bild, auf dem er und Diana bei einem Empfang zusammentrafen. Die beiden soll eine enge Freundschaft verbunden haben. Giammetti will mit seinen Postings offenbar seine Bewunderung für Lady Di ausdrücken und wurde nach eigenen Angaben durch die Netflix-Serie "The Crown" an die privaten Aufnahmen erinnert.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden

"Die Serie 'The Crown' hat uns mal wieder an den Kampf von Prinzessin Diana erinnert", schreibt der Italiener auf Instagram. Die aktuelle vierte Staffel sorgt für Empörung im Palast, denn darin wird die dramatische Liebesgeschichte von Diana und Charles behandelt. Diana wird von Schauspielerin Emma Corrin verkörpert.