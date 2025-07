Düstere Zeiten für Familie Sussex: Zwischen Prinz Harry und dem Palast herrscht noch Funkstille und mit Ehefrau Meghan muss er nun eine Netflix-Pleite verkraften. Eine Expertin ist sich sicher: Die Herzogin hält in Bezug auf ihren royalen Ehemann alle Trümpfe in der Hand.

Harter Realitätscheck für Herzogin Meghan und Prinz Harry: Nachdem die Zusammenarbeit mit Netflix nicht den erwünschten Erfolg gebracht hat, soll der Streaming-Riese den Multimillionen-Dollar-Deal nicht verlängern. Auch mit dem britischen Königshaus steht das royale Paar noch immer auf Kriegsfuß. Doch inzwischen ist Frieden in Sicht, denn der Sohn des Königs soll sich seiner Familie langsam annähern. Viele Möglichkeiten für beruflichen Erfolg bleiben ihm nicht mehr, denn eine Expertin sagt jetzt: Meghan hält alle Fäden in der Hand.

Harry und Meghan in finanziellen Schwierigkeiten? "Müssen andere Einnahmequelle finden"

Eigentlich wollten Prinz Harry und Herzogin Meghan mit der Abkehr vom Palast und ihrem Rückzug als Working Royals ihre Kinder und ihre Privatsphäre schützen. Was dann folgte, war eine öffentliche PR-Show, die ihresgleichen sucht. Es gab eine Enthüllungsdokumentation, eine Prinzen-Biografie und zahlreiche Interviews. Der gewünschte Erfolg blieb jedoch aus, sie konnten sich nicht als das High-Society-Lifestyle-Paar durchsetzen, als das sie sich höchstwahrscheinlich selbst sehen.

Dass Netflix die Zusammenarbeit einstellen will, soll Prinz Harry und Herzogin Meghan vor große Probleme stellen. "Einen Fünfjahresvertrag zu bekommen, war eine beachtliche Leistung – und zweifellos äußerst lukrativ. Für die meisten Menschen würde so viel Geld ein Leben lang reichen", sagt Jennie Bond dem britischen Blatt " ". Dass der Deal nun nicht verlängert wird, könnte die Sussex-Familie in finanzielle Schwierigkeiten bringen, betont die Royal-Expertin. "Montecito ist luxuriös und teuer. Sie müssen also andere Einnahmequellen finden."

Royal-Expertin sicher: Herzogin Meghan hat gute Chance auf "hohes Einkommen"

Doch wie will Prinz Harry ohne royale Unterstützung künftig Millionen verdienen? Bislang hat er hauptsächlich seine Familie genutzt, um sein Leben finanziell zu bestreiten. Doch das Interesse nimmt ab, seine Geschichte scheint inzwischen auserzählt. Herzogin Meghan hingegen arbeitet fleißig daran, ihre Marke "As Ever" zu etablieren. Auch als Schauspielerin stehen ihr in Hollywood bestimmt noch Türen offen. Jennie Bond ist sich sicher: "Für Harry dürfte das [ Geldverdienen, d.R. ] schwieriger sein als für Meghan, die als Influencerin durchaus Chancen auf ein hohes Einkommen hat."

Damit dürfte klar sein: Herzogin Meghan hat die Kontrolle über das gemeinsame Leben. Vielleicht sucht Prinz Harry deshalb wieder Kontakt zu Vater und Bruder. Wie " " berichtet, haben sich Angestellte des Exil-Royals mit Palast-Mitarbeitern getroffen. Harry soll dabei das Angebot unterbreitet haben, seine Termine mit König Charles und Prinz William abzustimmen, damit es nicht mehr zu Konflikten kommt. Ob er damit wirklich ein Friedensangebot macht oder er sich mit dem royalen Status wieder eine Geldquelle sichern will – das wird die Zukunft zeigen.